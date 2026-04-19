אם הייתי צריך לבחור מילה אחת, אחת, שהייתה יכולה לדעתי לחולל ניסים בעולם ההיכרויות, אז ללא ספק היא הייתה: IVF.

יודעים למה? כי כמות הגברים, גם האיכותיים מביניהם, שאין להם בכלל שמץ של מושג מה המילה הזו ומה המשמעות שלה, היא פסיכית על סטרואידים, ממש על גבול המבהילה.

בחודשיים האחרונים עברו תחת ידיי מאות כרטיסי ביקור של רווקות ורווקים. ברצינות, הפסקתי לספור את הפעמים שבהם שמעתי סירוב של רווקים בני 45 לצאת עם רווקות בנות 39. נשים איכותיות, מקסימות, משכילות, שנראות נהדר. כל החבילה.

לקחתי ברשותכם, וכמובן בהסכמת חבר שלי, את דו-השיח בינינו מלפני שבוע. הצעתי לו בחורה כזו. הוא כמובן פסל. ומכאן כמו שאומרים - לא נגענו:

"נו יא מעצבן אחד, אז מה הקטע שלך?"

"תשמע אחי, לא נעים לי... אבל אני רוצה ילדים. אתה יודע. ואיך אחת בת 39 תוכל להעניק לי אותם? כאילו, היא לא בת 20 והיא גם לא בת 30. אז כן, היא נראית נפלא באמת. ונראה לי שגם הייתי ממש שמח לפגוש אותה, אבל הילדים, אתה מבין אותי?".

ואז אני שואל אותו: "תגיד לי, אתה אמיתי? שמעת על IVF?"

והוא עונה לי: "IV מה?"

"IVF, שמעת על זה?"

"לא, אין לי מושג על מה אתה מדבר".

אז ברשותכם, הלכתי ל-ChatGPT, חברו הטוב של הרווק (ושל כולנו), והנה תשובתו: "רוב הבחורים הרווקים בורים לחלוטין בנושא. הם רואים בזה 'בעיה של נשים' ולא מבינים שזה הולך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים של הרבה מהם אם הם ימשיכו לחכות ל'דגם המושלם' עד גיל 40".

הבנתם? כלומר מגיע בחור, מקבל הצעה של בחורה מקסימה, מדהימה, ופשוט פוסל אותה בגלל - אשכרה אין לי מילה אחרת לתאר את זה - בורות! וזה מבלי להיכנס בכלל לעובדה שבהרבה מקרים שקשורים לרמת הסיכויים להיכנס להריון, הבעיה בכלל טמונה בו, ולא בה.

אבל החלק המשמעותי הוא שהבן אדם לא יודע, ולא שמע בכלל, על זה שהוא חי במדינה מספר אחת בעולם שמתמחה בדיוק בדברים האלו. אז רווק יקר, קבל כמה נתונים פשוטים לפני שאתה שולל את ההצעה הבאה של עוד מקסימה בת 40. ישראל היא לא סתם מעצמה, אלא היא בירת ה-IVF (הפרייה חוץ-גופית) העולמית הבלתי מעורערת.

ולמה? כי אם יש משהו שישראלים אוהבים יותר מטכנולוגיה, זה ילדים, והשילוב ביניהם יצר פה מערכת שאין לה אח ורע בעולם. עכשיו תשאל, מה בעצם הסיבות שהופכות את ישראל למעצמה העולמית שהיא? קבל:

אלופת העולם בסטטיסטיקה: ישראל מחזיקה בשיא העולמי של מספר טיפולי IVF לנפש. כמות מחזורי הטיפול המבוצעים כאן בכל שנה גבוהה משמעותית מכל מדינה מערבית אחרת. בעוד שבמדינות רבות מדובר בהליך נדיר או יקר מאוד, בישראל מדובר כמעט ב"שירות סטנדרטי".

מדיניות מימון יוצאת דופן: ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמממנת טיפולי פוריות כמעט ללא הגבלה (עד להולדת שני ילדים) עבור נשים עד גיל 45. בארצות הברית, סבב אחד יכול לעלות 15,000-20,000 דולר. בישראל, המדינה לוקחת על עצמה את רוב העלויות דרך סל הבריאות, מה שהופך את הטכנולוגיה הזו לנגישה לכולם, בלי קשר למעמד כלכלי.

חזית המחקר והחדשנות: בגלל כמות הנתונים האדירה (Big Data) שיש לקופות החולים ובגלל הניסיון המעשי העצום של הרופאים, ישראל היא "מעבדת ענק" למחקר. מפתחים פה בינה מלאכותית (AI) לניבוי הצלחת עוברים, משפרים שיטות הקפאת ביציות, ומבצעים בדיקות גנטיות מתקדמות (PGT) בשגרה.

עכשיו שים לב, זה החלק הכי חשוב! בשורה התחתונה: אם במקומות אחרים בעולם IVF נחשב ל"נס רפואי" יקר ומורכב, בישראל הוא נתפס כזכות יסוד בסיסית. זה הופך את הרופאים הישראלים למנוסים ביותר בעולם ואת המערכת למיומנת בצורה יוצאת דופן.

וכמובן, בתוך כל הנתונים האלה, אסור לשכוח את הליך שימור הפוריות (הקפאת ביציות) שהמון רווקות דאגו לעשות בשנים האחרונות, וכמובן משפר משמעותית את סיכויי הפוריות גם בגילאים מאוחרים יותר.

אז כן, ברור שבחורה בת 20 היא לא בת 30 ובת 30 היא לא בת 40. אף אחד לא חי באשליות. אבל אם בכל זאת הרווקים ידעו שהסיכויים להיכנס להריון ולהקים משפחה הם הרבה יותר גבוהים ממה שהם חשבו, אני מקווה שזה ישנה את התמונה וקצב הפסילות של רווקות מקסימות בנות 40 ישתנה באופן משמעותי.

הא, כן, ומזל טוב למורה הנהדרת שעבדה איתי בחדר מורים בירושלים ולבעלה, שעברו מזמן את גיל 40, על הולדת התאומים!

אבינועם הרש הוא בנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

