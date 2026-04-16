בליטא יערך בימים הקרובים אירוע ספורטיבי חסר תקדים עבור עולם אומנויות הלחימה הישראלי.

האחים לבית משפחת גורדון, בעלי השמות הייחודיים אהבת השם ורוח השם, יעלו בזה אחר זה לזירת ארגון ה-UTMA הליטאי, בערב שכולו מפגן של כוח, אמונה וגאווה לאומית.

אהבת השם גורדון, שמגיע לקרב לאחר ניצחון מרשים על יריב טורקי לפני פחות מחודשיים, אמור היה להתמודד על חגורת האליפות מול לוחם תאילנדי. אולם, 48 שעות בלבד לפני הקרב, הודיע התאילנדי כי לא יגיע בשל "בעיות בוויזה". בסביבתו של גורדון משוכנעים כי הסיבה האמיתית היא פוליטית - סירוב להתמודד מול ישראלי.

למרות המכשול, גורדון מצא במהירות יריב חלופי מספרד ולא נתן לשינוי להשפיע על מצב רוחו. "אני מתבאס, אבל הכל מאלוהים", אמר הערב במסיבת העיתונאים.

עבור האח הצעיר, רוח השם, מדובר בסגירת מעגל לאחר שבחודש שעבר סירב להשתתף בתחרות שבה נדרש להסתיר את זהותו הישראלית ולא להופיע עם הדגל. השבוע הוא יעלה לזירה בגאווה מלאה.

"זה חלום שמתגשם. להראות לעולם את הכוח של משפחת גורדון. מגיע לכם להנות מקרבות ברמה גבוהה. אתם עדיין לא יודעים, אבל לדעתי רוח הוא אחד הלוחמים הכי טובים בעולם ואתם תראו את זה ביום שבת. הוא ינצח בנוקאאוט, אבל הוא ישחק קודם עם 'האוכל' שלו", אמר אהבת השם על האפשרות להתחרות באותה התחרות ובאותו היום עם אחיו.

אהבת השם בחר לראות את שינוי הקרב באור חיובי כשאמר: "אני מתבאס משינוי הקרב, אבל הכל מאלוהים. הניצחון שלי ושל רוח יהיה בשביל עם ישראל ובשביל החיילים הגיבורים. אנחנו נקדיש את זה לכל מי שהקריב את החיים שלו למען המדינה. בעזרת השם נעשה ונצליח".

גם רוח השם דיבר במסיבת עיתונאים: "בזמנים כאלה אני כל כך שמח על הזכות לייצג אתכם ולתת לכם שמחה ועוד טעם של ניצחון. המדינה שלנו פירקה את האויבים שלנו ואנחנו נראה לכם שגם בזירה אנחנו ניתן פה נוקאאוט".