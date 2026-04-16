מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הערב (חמישי) את הנוסח הרשמי של ההבנות שהושגו בתיווך ממשל טראמפ בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון.

המסמך, המהווה פריצת דרך דרמטית, מגדיר לראשונה מזה עשורים כי שתי המדינות אינן נמצאות במצב מלחמה ומתחייבות לחתור לשלום בר-קיימא.

הפסקת המלחמה תיכנס לתוקפה הלילה בחצות שעון ישראל, לתקופה ראשונית של עשרה ימים. במהלך תקופה זו, הצדדים ינהלו משא ומתן ישיר בוושינגטון במטרה להגיע להסכם קבע. ניתן יהיה להאריך את התקופה בהסכמה הדדית אם ייראה התקדמות בשיחות.

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר קובע כי ישראל ולבנון מכירות בכך שקבוצות חמושות שאינן מדינתיות, חיזבאללה, מערערות את הריבונות. הוסכם כי הכוחות היחידים המורשים לשאת נשק בלבנון יהיו כוחות הביטחון הרשמיים של המדינה - צבא לבנון, המשטרה והביטחון הכללי.

ההסכם קובע במפורש כי ישראל שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עצמית מפני התקפות מתוכננות או מתרחשות, וזאת ללא קשר להפסקת האש. ישראל התחייבה מנגד שלא לבצע פעולות התקפיות נגד מטרות מדינתיות לבנוניות בים, באוויר וביבשה.

בסעיף היסטורי, ישראל ולבנון מצהירות כי "שתי המדינות אינן נמצאות במלחמה" ומתחייבות לנהל מו"מ ישיר ובתום לב לפתרון כל הסוגיות שנותרו במחלוקת, כולל סימון הגבול הבינלאומי היבשתי.

ממשלת לבנון מתחייבת לנקוט בצעדים משמעותיים כדי למנוע מחיזבאללה ומארגונים חמושים אחרים לבצע כל פעולה עוינת נגד מטרות ישראליות. כל הצדדים מכירים בכך שלבנון היא האחראית הבלעדית לריבונותה, ואין לאף מדינה או קבוצה אחרת זכות לטעון לערבות לריבונות זו.

ההודעה האמריקנית מדגישה כי ארה"ב תעמוד בראש המאמץ הבינלאומי לתמוך בלבנון ולסייע בייצוב האזור.