בסיור שקיים היום (חמישי) ח"כ עמית הלוי בנקודת ההתיישבות החדשה "כפר טרפון" שבבנימין, הוא הביע תמיכה נחרצת במשפחות שהתיישבו בשטח B וקרא לשבור את המחיצות המדיניות המונעות התיישבות יהודית במרחבי חבל הארץ.

גבעת כפר טרפון ממוקמת במיקום אסטרטגי בבנימין, בין כביש חוצה בנימין לגוש ערורה - מרחב שעד כה לא הייתה בו נוכחות יהודית.

ח"כ הלוי חיזק את המשפחות במקום ואמר: "שמח להיות כאן יחד עם המשפחות וכל מי ששותף להתיישבות פה. אנחנו במרחב עצום שעד היום לא הייתה בו התיישבות ולא היו בו יהודים בכלל - בין כביש חוצה בנימין לגוש ערורה. כל המרחב הזה גם בעל חשיבות היסטורית אבל גם בעל חשיבות אסטרטגית, והנוכחות כאן היא קריטית".

הוא פנה לתושבים וביקש לחזק את ידיהם: "לא תמיד הבינו את החלוצים, את אלו שהלכו צעד קדימה, והחלוציות שלכם כאן היא קריטית בעיקר בכל מה שנוגע לחלוקה הנוראית המכונה A, B ו-C. אתם שוברים את זה, וטוב שאתם שוברים את זה. ההסכם הזה כבר מזמן בתהום הנשייה ולצערנו גם בתהום דמים ששילמנו עליו. זה שאתם כאן, מאתגרים את השיח הרווח בישראל ומציבים עובדות בשטח, הוא דבר חשוב ביותר".

הלוי הוסיף כי הנוכחות היהודית בנקודה היא קריטית לביטחון ולאסטרטגיה הלאומית: "כל כביש פה הוא קדוש וכל סנטימטר שאתם מפתחים פה וכל עץ שאתם שותלים פה הוא דבר מהותי. אני איתכם, תמשיכו להתרחב. בפעם הבאה שאגיע לכאן אני מקווה שיהיו פה כבר 20 ו-30 משפחות ונחגוג כאן את כפר טרפון המורחב בעז"ה".

במקביל לביקור בשטח, נערך הערב כנס פעילי ליכוד בבית אל, שבו הושמעו קריאות דומות בדרג הממשלתי. השר לתפוצות ומאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, קרא לשינוי תפיסתי מוחלט: "עלינו להיגמל מההגדרות של A, B ו-C. הריבונות צריכה להיות מלאה".

ח"כ אביחי בוארון הציג בכנס תוכנית פעולה מעשית ושאפתנית. "אנחנו נלך לשטחי A ו-B וניישב שם את הגבעות הפתוחות. אנחנו לא נתגדר רק בשטחי C חס וחלילה. יש שם אדמות מולדת שמחכות לנו. ובכך ברגליים אנחנו נמחק את הסכמי אוסלו. זה הייעוד שלנו, זו המשימה שלנו לתקופה הקרובה. בשם ה' נעשה ונצליח".