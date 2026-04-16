עימות וירטואלי נרשם הערב (חמישי) במהלך כנס הקיץ הארצי של צעירי מפלגת "הציונות הדתית".

פעילי שמאל הצליחו לחדור למפגש שנערך באמצעות אפליקציית "זום", וניסו להפריע לדבריהם של יו"ר המפלגה ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ושל הרב יהושע שפירא. הפעילים הוצאו מהשיחה לאחר זמן קצר, והכנס נמשך כסדרו.

השר סמוטריץ', שהצטרף לכנס תוך כדי נסיעה לדיון מכריע בקבינט המדיני-ביטחוני, הציג בפני הצעירים קו אידיאולוגי נחרץ, "אנחנו גונזים לחלוטין את הרעיון של חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה של הארץ".

לדבריו, הממשלה מובילה מהפכה בתפיסת הביטחון: "אנחנו משנים את תפיסת הביטחון, הערכים והמוסר של מדינת ישראל. מכים את האויבים שלנו, מחלישים אותם והופכים את מדינת ישראל למעצמה אזורית ועולמית. הדבר הזה יפתח פתח למדינות שרוצות בקרבתנו וזה המושג של האור לגויים של מדינת ישראל".

בהתייחסו לעיתוי שבין יום השואה ליום העצמאות, שיתף השר בתחושותיו לאחר סיור שקיים בהר הרצל: "אנחנו בימים מיוחדים בין יום השואה ליום העצמאות, משואה לתקומה, אנחנו בדורות מדהימים שזוכים למה שלא זכו עשרות שנים להיות כאן שותפים עם א-ל ולהקים מחדש את מלכות ישראל, את העצמאות הלאומית שלנו, מקום להשראת שכונה. את בית המקדש יבנו מהאבנים שיש פה בהר הרצל, אנחנו בשנתיים וחצי עם אתגרים ומחירים גדולים, אבל זה מגיע יחד עם ניסים גדולים והתפתחות אדירה של מדינת ישראל".

בסיום דבריו קרא השר לצעירים לקחת אחריות: "בתוך זה לנו יש תפקיד גדול שמתחיל מתורת ארץ ישראל, ומהאחריות הגדולה של תורת ארץ ישראל. צריך את התגייסות שלהם כדי שהערכים של עם, ארץ ותורה ימשיכו להוביל את עם ישראל".

במטה הצעירים לא התרגשו מניסיון השיבוש ומסרו: "אנחנו גאים במהפכת ההתיישבות שמוביל יו"ר המפלגה השר סמוטריץ', ולא נרתעים מאנשי הקונספציה. נמשיך להרחיב את פעילות הצעירים שכבר בחודשים האחרונים הולכת וצוברת תאוצה עם עשרות פעילים וחברים חדשים".