שתיהן איבדו סיכוי להעפיל לשלב הבא במפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, אך רק אחת יצאה עם הניצחון במחזור האחרון.

מכבי ת"א ו-וירטוס בולוניה האיטלקית נפגשו הערב (חמישי) למשחק ביניהן במסגרת המחזור ה-38 והאחרון בעונה הסדירה של היורוליג, משחק שהיה למעשה לפרוטוקול בלבד.

ובכל זאת, שחקני מכבי שוב הציגו יכולת נרפית וחלשה, בעיקר בהגנה אך גם לא נצצה בהתקפה.

וכך, לאורך כל המשחק פיגרה מכבי מול אחת מהקבוצות החלשות ביורוליג העונה, ומסיימת את העונה האירופית שלה עם הפסד רביעי ברציפות, כאשר למעט הפועל ת"א, כל הקבוצות שניצחו אותה היו חלשות ממנה.

מכבי אמנם הופיעה הערב למשחק ללא איפה לונדברג וג'ימי קלארק, אך גם זה לא מספיק בכדי לתרץ הפסד במחזור הסיום של העונה והיא מסיימת את המסע האירופי בטעם רע עם הפסד בתוצאה 89:85.