שוטרי התנועה של מחוז ש"י, שפעלו אתמול (חמישי) במבצע אכיפה רחב היקף, נדהמו לגלות נהג מונית פלסטיני מחלחול שחזר לכביש שעות ספורות בלבד לאחר שרישיונו נפסל.

הנהג, בן 37, נתפס בצומת אפרת דרום כשבמוניתו לא פחות מ-11 נוסעים, למרות שרק שלוש שעות קודם לכן הושבת רכבו ורישיונו נלקח ממנו בגין אי ציות לרמזור אדום.

הנהג נעצר במקום, רכבו הושבת מנהלית ל-30 ימים נוספים, וביחידת התנועה של מרחב יהודה החלו נגדו בהליך דין תעבורתי מחמיר.

מקרה זה לא היה היחיד; באותו צומת נעצר נהג נוסף מדורא, בן 56, שנהג למרות פסילת קצין בתוקף. בעניינו הורה בית המשפט על פסילת רישיון עד תום ההליכים.

הפעילות הממוקדת נפרסה לאורך כל שעות היממה בצירי התנועה המרכזיים בשומרון, יהודה וגלעד. עשרות ניידות התמקדו בעבירות המוגדרות כ"מחוללות תאונות דרכים". סיכום הנתונים מציג תמונה מדאיגה של תרבות הנהיגה באזור: 54 נהגים נתפסו מסמסים או מדברים ללא דיבורית, 38 דו"חות נרשמו בגין עקיפה שלא כחוק. 64 רכבים נמצאו לא תקינים לנסיעה. כמו כן נתפסו 3 נהגים שמעולם לא הוציאו רישיון ו-9 נהגים שאינם מורשים לסוג הרכב בו נהגו.

במהלך המבצע השתמשו קציני המשטרה בסמכויותיהם המנהליות ופסלו את רישיונותיהם של 27 נהגים שביצעו עבירות חמורות. בנוסף, 32 כלי רכב הושבתו ונגררו למגרשי האחסנה של המשטרה.