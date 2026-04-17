רום ברסלבסקי הזניק מקצה במרתון ירושלים צילום: sportphotography

מרתון ירושלים המסורתי, שתוכנן להתקיים לפני כחודש אך נדחה בשל המלחמה, יצא הבוקר (שישי) לדרך. שורד השבי, רום ברסלבסקי, הזניק את מקצה ה-10 ק"מ, לצד ראש העיר, משה ליאון.

כבישים רבים נחסמו לתנועת כלי רכב כבר משעות הבוקר המוקדמות, בכדי ש-40 אלף הרצים יוכלו לרוץ בבטחה.

בשל האירוע נסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים: שד' בן צבי ורופין, קמפוס האוניברסיטה העברית, נתנאל לורך, שד' רבין, זוסמן, קפלן, בצלאל, בן יהודה, שמואל הנגיד, שד' חיים הזז, טשרניחובסקי, פיכמן, הפלמ"ח, עזה, הנשיא, קרן היסוד, אגרון, המלך ג'ורג', קריב, שער יפו, הפטריארכיה הארמנית, שער ציון, חטיבת ירושלים, המלך דוד, אליהו שאמע, אמיל בוטה, ז'בוטינסקי, מולכו, רד"ק, מרכוס, דובנוב, סגן כהן, עמק רפאים, דרך הרכבת, דרך בית לחם, דוד רמז, דרך חברון, ינובסקי, יהודה, פייר קניג, אלעזר המודעי, כובשי קטמון, הרב הרצוג, זלמן שניאור, יהושוע יבין, גן סאקר.

צפויים גם שיבושי תנועה ברחובות המשיקים למסלולי המרוץ שעתיד להגיע לסיומו באזור השעה 13:00.