הטענת טלפון בבית הכנסת

שאלה: האם מותר להיכנס לבית כנסת במחנה צבאי כדי להטעין את הפלאפון?

תשובה: בית הכנסת מיועד לדברים שבקדושה, לכן אין נכנסים לבית הכנסת אלא לדבר מצווה (רמב"ם תפילה יא, ח), וכל הנכנס אליו למטרה אחרת, פוגע בכבודו. לפיכך, אסור להיכנס לבית הכנסת כדי להינצל מהגשמים או מהחום, או כדי לתאם פגישה עם חבר, או כדי להשתמש בשקע שבו כדי להטעין את הפלאפון או המחשב.

אומנם בעת הצורך התירו חכמים שייכנס אדם לבית הכנסת לצורך אישי, ובתנאי שלפני כן יכבד אותו על ידי לימוד כלשהו. לכן, הנצרך לקרוא לחברו מבית הכנסת, ייכנס וילמד הלכה אחת או פסוק אחד, ורק אחר כך יקרא לחברו. ואם אינו יודע ללמוד, ישהה מעט בשתיקה ובכבוד, שכן גם בשהייה בבית הכנסת בדרך כבוד יש מצווה (מגילה כח, ב; שולחן ערוך קנא, א).

כיוצא בזה כשיורדים גשמים, בשעת הצורך, מותר להיכנס לבית הכנסת תוך כוונה ללמוד בתוכו מעט. ולכתחילה ילמד בכל משך הזמן שישהה בו.

וכן הנצרך להטעין את הפלאפון או המחשב, אם אין לו מקום אחר שהוא יכול לעשות זאת, יוכל להיכנס לבית הכנסת, ללמוד קצת ולהשתמש בשקע. וכן כאשר ירצה להוציא אותו, ילמד קצת ולאחר מכן יוציא אותו. ונראה שהואיל והצורך להטעין אינו דחוף כמו קריאה לחבר, נכון שילמד זמן קצר ולא יסתפק באמירת פסוק.

כניסה לבית כנסת עתיק בעת טיול

שאלה: האם כשמטיילים בצפת מותר להיכנס לבית כנסת אבוהב או האר"י כדי להביט בנויו של בית הכנסת ולא כדי להתפלל או ללמוד?

תשובה: מותר להיכנס לבית הכנסת כדי להתבונן בנויו ובכבודו, משום שגם שהייה כזאת בבית הכנסת מכבדת אותו ונחשבת מצווה, קל וחומר כאשר גם לומדים על הקהילה או על רבניה. אולם אסור להיכנס לבית הכנסת כדי ללמוד על האדריכלות שלו (עיין לקט הקמח החדש קנא, ל).

אכילה תוך כדי לימוד בבית המדרש

שאלה: אני לומד בישיבה, ובמשך הלימוד מעוניין לשתות קפה או תה וגם לטעום עוגיות. האם מותר לי לשתות ולאכול בבית המדרש, או שעליי לצאת בכל פעם מבית המדרש לשם כך?

תשובה: בתי כנסיות ובתי מדרשות נועדו לתפילה ולתורה, ולכן אין לאכול ולשתות בהם ואין לישון בהם. אומנם כאשר יש צורך, כדי למנוע ביטול תורה, מותר לאכול ולשתות בבית המדרש. שהואיל ותכליתם של בתי מדרשות להוסיף תורה, בשעת הצורך עדיף לוותר מעט בשמירת כבודם כדי להוסיף זמן ללימוד תורה. לפיכך, אם כדי לאכול ולשתות יצטרכו הלומדים ללכת לביתם ויפסידו זמן לימוד, הקלו שיאכלו וישתו בהם, תוך הקפדה על הניקיון. וכן הדין בבית כנסת שרגילים ללמוד בו (שולחן ערוך קנא, א; מא, ב).

אבל בישיבות, שבהן חדר האוכל סמוך לבית המדרש, אין לאכול בו, מפני שאין בדבר צורך. כמו כן, בבתי מדרש שלומדים בהם אברכים, אם יש להם חדר שבו יוכלו לאכול, לא יאכלו בבית המדרש.

אומנם מים, תה וקפה מותר לשתות בבית המדרש, כדי למנוע ביטול תורה. ויש שנצרכים גם לטעום דבר בעת לימודם, ומותר להם כדי למנוע ביטול תורה, תוך הקפדה על הניקיון.

סעודות מצווה בבית כנסת

שאלה: האם מותר לקיים בבית כנסת סעודות מצווה, כמו סעודה שלישית, ברית מילה, ושבע ברכות?

תשובה: מותר בשעת הצורך לקיים סעודת מצווה בבית הכנסת ובבית המדרש, שכן מבואר בתלמוד הירושלמי (פסחים א, א) שכאשר הרבנים התכנסו בבית הכנסת לצורך קידוש החודש היו מקיימים סעודה (שולחן ערוך אורח חיים קנא, ד). כיוצא בזה נוהגים לערוך בבית הכנסת ברית מילה ולשתות יין מכוס הברכה, הואיל וזו מצווה.

אומנם יש אומרים שרק סעודת מצווה קטנה התירו לקיים בשעת הצורך בבית הכנסת, שכן בעת קידוש החודש ועיבור השנה אכלו פת וקטניות. בכלל זה גם מותר להגיש כיבוד קל כמקובל ביארצייט. אבל סעודה גדולה שמרבים לשתות בה משקה אלכוהולי אסור, ובכלל זה אסור לקיים בבית הכנסת סעודת ברית מילה, שבע ברכות וסיום מסכת (מגן אברהם קנא, ה; אליה רבה ז; פרי מגדים, בן איש חי ויקרא ד).

מנגד, יש אומרים שמותר בשעת הצורך לקיים בבית כנסת גם סעודת מצווה שמרבים לשתות בה משקה אלכוהולי, וכפי שנהגו בשעת הצורך לקיים בבית הכנסת קידוש וסעודות שבת לאורחים עניים. ובתנאי שישמרו על קדושת המקום ולא ישתכרו (קרן לדוד אורח חיים לז; תורת חיים קנא, ט; בני ציון ליכטמן קנא, ד; רסט, ג; שרידי אש חלק א' אורח חיים טז, יט; יביע אומר חלק י' אורח חיים יד).

הלכה למעשה

במקום שרגילים לערוך בבית הכנסת סעודות מצווה גדולות, מותר להמשיך במנהגם. שכן יש אומרים, שמנהגם נחשב כ"תנאי", כלומר כבית כנסת שנבנה על דעת שיקלו לקיים בו סעודות מצווה גדולות, ואזי גם לדעת המחמירים יהיה הדבר מותר (עיין משנה ברורה קנא, ה; שער הציון ד; ביאור הלכה קנא, יא, "אבל בישובו", "אבל בבתי כנסת"; ערוך השולחן ה).

לפיכך, במקום שנוהגים לקיים בבית הכנסת סעודה שלישית רשאים לקיימה. ואם רגילים לערוך בבית הכנסת סעודות ברית מילה ופדיון הבן, מותר לקיימן. וכל זה בתנאי שייזהרו לשמור על קדושת בית הכנסת, ויימנעו משיחות בטלות וקלות ראש. וכן ייזהרו מעירוב גברים ונשים. אבל במקום שלא נהגו לערוך סעודות מצווה בבית הכנסת, לכתחילה עדיף לנהוג כדעת המחמירים שלא לערוך בו סעודות מצווה גדולות. והרוצים להקל רשאים, שכן דעת הרבה פוסקים.

דיבורי חול בבית הכנסת

שאלה: אני אברך בישיבה, לפעמים יש צורך לשאול את החברותא בענייני חול, כמו היכן כדאי לקנות מזון במחירים טובים, או איך כדאי לנסוע למקום מסוים. האם אפשר לדבר על כך בבית המדרש או רק כאשר יוצאים אפשר לדבר על כך?

תשובה: בית הכנסת מיועד לדברים שבקדושה, לתפילה ולתורה, ואין לדבר בו בענייני חול (מגילה כח, א-ב; שולחן ערוך קנא, א). אומנם כדי למנוע ביטול תורה, מותר בשעת הדחק למי שלומד בבית המדרש לדבר מעט בדברי חול ובעסקים נצרכים, כדי שלא יצטרכו לצאת מבית המדרש ולהתבטל מלימודם (מסגרת השלחן יג, א).

דברי חול בסעודות מצווה

נראה שלנוהגים להקל לקיים סעודות גדולות בבית הכנסת, בעת הסעודה מותר לאדם לדבר מעט עם שכנו בידידות ובכבוד על ענייני חול, כגון לשמוע מה הוא עושה בעבודתו ואם קנה בית חדש, למרות שבזמן אחר דיבורים אלה אסורים בבית הכנסת. וזאת משום שכך מקובל בסעודה, ואין בכך פגיעה נוספת בכבוד בית הכנסת מעבר לפגיעה שבעצם קיום הסעודה. ורק משיחות בדברים בטלים וקלות ראש עליהם להימנע.

הרצאות חול בבית כנסת

הרצאות מדעיות, אף שיש בהן ערך, כיוון שהן עוסקות בענייני חול, אסור לקיים בבית הכנסת ובבית המדרש. אומנם בשעת הדחק, בקהילות שיש צורך לקרב רחוקים ולשמור על קרובים שלא יתרחקו, כאשר אין מקום אחר שבו ניתן לכנס את הקהילה מלבד בית הכנסת - מותר לקיים בבית הכנסת הרצאות בענייני מדע, בריאות וכלכלה, וכעין מה שהתירו להאכיל אורחים בבית הכנסת (טורי זהב קנא, א, על פי רמב"ן ודעימיה לגבי תנאי; ביאור הלכה יא "אבל בישובו"). ונכון שיקפידו לפתוח את ההרצאות בדברי תורה, כך שדברי המדע והעצות לחיים יהיו המשך של דברי התורה.

כאשר ההרצאה המדעית נוגעת באופן ישיר לביאור התורה, מותר לכתחילה לקיימה בבית המדרש.

דברי פוליטיקאים בבית הכנסת

שאלה: לעיתים אישי ציבור פוליטיים מבקשים לדבר בבית הכנסת, במיוחד לקראת בחירות. האם הדבר מותר?

תשובה: בכלל האיסור לדבר בדברי חול, גם אסור לדבר בעניינים פוליטיים ומפלגתיים. אולם על ענייני תורה, יישוב הארץ, חינוך וקליטת עלייה - מותר ומצווה לדבר בבית הכנסת. לפיכך, אם איש הציבור מדבר על המצוות הללו והגשמתן - מותר. אבל אסור לדבר על עניינים מפלגתיים, כמו יצירת קואליציות, שיטות הסברה, דברי ביקורת על מפלגות אחרות והתארגנות לבחירות. ואף שעניינים אלו חשובים מאוד, אין מקומם בבית הכנסת.