לוחמי גדוד המילואים 941, המורכב מבוגרי הגדוד החרדי 'נצח יהודה', סיימו הלילה (שישי) תרגיל גדודי נרחב בבסיס צאלים. הצלם עזרי טובי ליווה את הלוחמים לאורך האימון ומגיש תיעוד מיוחד של הרגעים מהשטח.

התרגיל נערך כחלק מ"תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והערכיים" שעובר הגדוד, לאחר שהוחלט להפסיק את פעילותו המבצעית ביהודה ושומרון בעקבות תקרית משמעתית.

הסערה סביב הגדוד החלה בשבוע שעבר, בעקבות תחקיר אירוע שהתרחש בסמוך לתייסיר. במהלך האירוע נרשם עימות בין מספר לוחמים לבין צוות צילום של רשת התקשורת האמריקנית CNN.

בעקבות המקרה, החליט הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, לאמץ את המלצות המפקדים ולהדיח את הגדוד מתעסוקה מבצעית לאלתר.

במקום הפעילות בשטח, נדרש הגדוד לעבור סדרת אימונים ותהליכי הסברה שמטרתם חיזוק המשמעת המבצעית והערכית. בצה"ל הבהירו כי חזרת הגדוד לפעילות תותנה בהחלטת אלוף הפיקוד ובתום תהליך הלמידה.

למרות ההדחה והביקורת, בצה"ל ביקשו לשדר גם מסר של גיבוי ללוחמים. במהלך השבוע הגיע מפקד אוגדת איו"ש, תא"ל קובי הלר, למפגש עם הלוחמים בצאלים.

הלר הצטרף למניין התפילה של הגדוד והתפלל שחרית כשהוא עטור בטלית ותפילין לצד הלוחמים, צעד שהתקבל בקרב הלוחמים כביטוי של הערכה למסירותם למרות התקרית.

לוחם בגדוד שיתף את ערוץ 7 בתחושות המורכבות בקרב אנשי המילואים, שגויסו בפתאומיות בצו 8 במהלך חג הפורים: "יש הרבה כאב אצל החיילים שגויסו מהיום להיום והגיעו בהתייצבות מלאה. זה לא פשוט לעזוב הכל ולבוא. מצד שני, כולם חדורי מוטיבציה ורצון לתת את כל כולם לטובת ביטחון המדינה".