הפסקת האש השברירית בין ישראל ללבנון נכנסה לתוקפה רשמית הלילה (שישי) בחצות ונשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מכתיר את המהלך כ"היסטורי".

טראמפ, בדרכו האופיינית, בישר לעולם על ההסכם ברשת החברתית שלו Truth Social. "ייתכן שזה היה יום היסטורי עבור לבנון", כתב הנשיא. "דברים טובים קורים!".

בפוסט נוסף פנה ישירות לארגון הטרור וכתב: "אני מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה במהלך פרק הזמן החשוב הזה. זה יהיה רגע נהדר עבורם אם כן - לא יהיה יותר הרג. חייב להיות סוף-סוף שלום".

בהמשך, באירוע בלאס וגאס, הוסיף טראמפ כי המערכה מול איראן מתקדמת "מצוין" וצפויה להסתיים בקרוב מאוד.

בישראל, השמחה של טראמפ נתקלה בזעם בקרב שרי הקבינט. השרים גילו לתדהמתם כי הנשיא האמריקני הכריז על הפסקת האש עוד לפני שהם אישרו אותה, וכי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לא להביא את הנושא להצבעה כלל. המהלך עורר גם ביקורת חריפה מצד תושבי הצפון, שחלקם עדיין מפונים מבתיהם. "מכרו אותנו", אמרו תושבים בגליל בשיחות מתוחות. "איפה 'ממשלת הימין החזקה' שהבטיחו לנו? שוב משאירים אותנו בחוסר ודאות מול חיזבאללה".