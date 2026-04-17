הנסיך הארי ואשתו מייגן מרקל הגיעו לחוף בונדי באוסטרליה, שם בוצעה מתקפת טרור נגד חברי הקהילה היהודית במהלך חג חנוכה, שגבתה את חייהם של 15 בני אדם.

במהלך הביקור נפגשו השניים עם ניצולי הטבח, נציגי המוזיאון היהודי בסידני ואנשי כוחות ההצלה שהגיעו ראשונים לזירה.

ג'סיקה צ'פניק חאן, שניצלה מהמתקפה לאחר שהגנה על בתה בת החמש במהלך מסיבת חנוכה על החוף, התייחסה למפגש ואמרה, "זה כבוד לפגוש את הזוג. הבעיה הגדולה יותר בעולם כרגע היא שנאה. שנאה היא בעיה אנושית שאנו מתמודדים איתה, בעיה גדולה מאוד".

אילון זיזר, בן 40, ששרד את הטבח לאחר שנורה פעמים רבות בזמן שהגן על ילדיו, סיפר גם הוא על המפגש, "זה כבוד לפגוש את הדוכס והדוכסית. זה מאוד יפה שהם באו ועשו מאמץ לפגוש אותנו. זה מאוד מיוחד. זה גורם לנו להרגיש שמקשיבים לנו".

בהמשך הביקור נפגשו הארי ומרקל עם נציגי המוזיאון היהודי בסידני, אשר פתח תערוכה העוסקת בטבח. האוצרת הראשית של המוזיאון, שאנון בידרמן, אמרה, "זה היה באמת מיוחד לארח אותם".