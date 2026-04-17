במסדרונות הכנסת ובארכיון המשכן מתנהל בשבועות האחרונים תחקיר יוצא דופן, שאינו קשור לחקיקה או לפוליטיקה, אלא לריח של אפייה מימיה הראשונים של המדינה.

לקראת יום העצמאות והגעת המבקר ה-50,000 למוזיאון הכנסת החדש בבית פרומין, ביקשו בצוות המוזיאון לשחזר את עוגות הראווה המרהיבות שהוגשו באירועים ממלכתיים בשנות ה-50 וה-60. אלא שיוצרן של אותן יצירות קולינריות, הקונדיטור יעקב ליפשיץ, נותר דמות מסתורית שפרטיה נעלמו מדפי ההיסטוריה.

התעלומה החלה כאשר אנשי הארכיון נברו באלבום תמונות ישן שנתרם על ידי משפחת רוזנפלד, שניהלה את מזנון הכנסת המיתולוגי. בתמונות נחשפו עוגות מפוסלות בשוקולד וסוכר, עם סמלי המדינה ודמותו של הרצל, שהוכנו עבור נשיאי המדינה וראשי ממשלותיה. על פתק קטן שהוצמד לאחת התמונות נכתב: "מסיבת כינון הכנסת תשכ"ה. ביצוע: ליפשיץ יעקב".

למרות תפקידו המרכזי במטבח המשכן, שמו של ליפשיץ לא הופיע ברישומי כוח האדם המפורטים של אותן שנים. במסגרת החיפושים, פנתה הכנסת לשף חיים כהן ולשף המיתולוגי שלום קדוש, בניסיון לדלות פרטים על דור המייסדים של הקולינריה הישראלית.

קדוש הצליח לאתר קצה חוט אצל השף הוותיק מיכה נוי (91), שזכר את ליפשיץ כשותפו העסקי בחברת קייטרינג שהפעילה מטבחים במלונות יוקרה כמו "השרון" ו"מנדרין" לאחר שעזב את הכנסת.

נוי סיפר כי לליפשיץ היו בן ובת, אך ציין כי הקשר עמו אבד לפני עשרות שנים. מאמצי הכנסת לאתר את צאצאיו או פרטים על מקום מגוריו עלו בתוהו, מה שהוביל את יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, לצאת בקריאה פומבית לציבור הרחב.

"אנחנו מקווים מאוד למצוא את השף ליפשיץ או את בני משפחתו", מסר היו"ר אוחנה. "יש לו סיפורים מדהימים מימיה הראשונים של הכנסת שחייבים לקבל תיעוד בארכיון שלנו. המטרה היא להפוך את המתכונים ההיסטוריים שלו למנות מיוחדות שיוגשו למבקרים במשכן".