שעות דרמטיות ומורטות עצבים עוברות על כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, על רקע הפער המתרחב בין ההצהרות המדיניות מוושינגטון לבין המציאות המבצעית בשטח.

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבשר לעולם על הפסקת אש, הלוחמים שנמצאים עמוק בתוך שטח לבנון גילו על המגעים שהבשילו לא דרך שרשרת הפיקוד הצבאית - אלא דרך דיווחים בכלי תקשורת זרים ועמודי טלגרם.

קצינים הלוחמים בחזית הצפונית הביעו בשיחה עם חדשות 12 תסכול עמוק מחוסר הוודאות שבו הם מצויים. לדבריהם, עד לרגע זה לא התקבל עדכון רשמי מהדרגים הגבוהים בנוגע להפסקת הלחימה, בזמן שהם נדרשים להמשיך במשימות הקרקעיות להשמדת תשתיות טרור תחת אש.

"הכי גרוע בשבילנו זה להיות בשטח אויב בזמן הפסקת אש, בלי יכולת אמיתית להתנהל או להבין מה הסטטוס שלנו", הבהירו גורמים בשטח.