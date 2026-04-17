דני בודיסקי, זמר ישראלי בן 64, הימם את השופטים והקהל בתוכנית הריאליטי הפופולרית "גוט טאלנט" ברומניה.

בודיסקי, שנדחה פעם אחר פעם על ידי תוכניות הריאליטי והמפיקים בישראל, נחשב כעת לפייבוריט הגדול לזכייה בתחרות כולה.

בודיסקי הוא יליד הארץ, אך סיפורו קשור בבוקרשט - שם הכירו הוריו לפני שעלו לישראל. לאחר שנים שבהן הקדיש את חייו לטיפול באימו החולה, ועסק בהרצאות על גדולי המוזיקה, הוא החליט להגשים חלום.

הוא בחר לבצע את הקלאסיקה "The Impossible Dream", ביצוע שהיה כה עוצמתי עד שהשחקנית והשופטת המפורסמת, כרמן טאנאסה, פרצה בבכי, ירדה מכיסאה ועלתה לבמה כדי להעניק לו חיבוק אישי.

רגע השיא נרשם כאשר הוענק לו 'באזר הזהב', שהקפיץ אותו ישירות לשלב הגמר.

בראיון לתוכנית 'הצינור', שיתף בודיסקי בתחושות המעורבות מול התעשייה בישראל. "זה ממש מצחיק איך פה בארץ מפיקים ומנהלים מוזיקליים מרשים לעצמם סוג של אדישות וזלזול כזה", אמר בכאב. "אולי כי אתה כבר לא צעיר, או כי אתה לא סלב. הם עובדים בעיקר עם המפורסמים".

לעומת החוויה בישראל, ברומניה המצב היה הפוך לחלוטין: "אחד השופטים אמר על השתי מילים הראשונות - רק שתי מילים הספיקו לו כדי להגיד 'וואו, איזה קול יפה'".