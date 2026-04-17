רגע תקיפת גשר אל-קאסמיה ללא קרדיט

שעות ספורות בלבד לאחר כניסת הפסקת האש לתוקפה, המציאות בשטח דרום לבנון נראית אחרת לגמרי מהתחזיות שהשמיעו בדרג המדיני בישראל.

למרות הבטחותיו המפורשות של שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הגשרים מעל הליטאני יושמדו ותנועת התושבים דרומה תיחסם, הלילה (שישי) תועדו עבודות שיקום מהירות שאפשרו את חידוש התנועה.

המוקד המרכזי של האירועים נרשם באזור עיירת החוף אל-קאסמיה שבגזרת צור. הגשרים באזור זה, שצה"ל פעל בשיטתיות לנתקם כדי למנוע העברת אמצעי לחימה ומחבלים של חיזבאללה, שוקמו במהלך הלילה.

על פי דיווחים בלבנון, אזרחים החלו לפתוח את הציר באופן ידני, ובהמשך הצטרפו לעבודות כלים הנדסיים של צבא לבנון.

לאחר כ-7 שעות של עבודה אינטנסיבית, דווח הבוקר על פתיחה חלקית של הגשר לתנועת כלי רכב. תיעודים דומים הגיעו גם מגשר א-זראריה שבטיר פלסיה, שם חודשה התנועה וכלי רכב נראו חוצים את הנהר בזהירות דרומה.

רק לפני שבועיים הצהיר שר הביטחון כ"ץ: "צה"ל ישלוט ביטחונית במרחב הליטני, ולא תתאפשר חזרת 600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה - עד להבטחת ביטחונם של תושבי הצפון".

בצה"ל אף הגדירו את השטח שמדרום לליטני כ"שטח השמדה" שבו כל נוכחות אזרחית נחשבת למחבלים.

אולם, הנהירה דרומה החלה כמעט מיד עם כניסת ההבנות לתוקף. על אף שדובר צה"ל בערבית וצבא לבנון פרסמו אזהרות חוזרות ונשנות להימנע מהגעה לאזורי הלחימה ולכפרים שבהם עדיין שוהים כוחות צה"ל, התיעודים מהבוקר מראים שיירות של רכבי אזרחים שחוצים את הקו דרומה.

במהלך הלילה ניסה צבא לבנון לבלום את החזרה ההמונית, ובסביבות השעה 03:00 פרסם הודעה הקוראת לאזרחים לדחות את חזרתם בטענה כי צה"ל ממשיך לתקוף ומפר את ההסכם.