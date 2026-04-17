סיפורו של "טנק נאוטרה" כאן 11

תוכנית מיוחדת של "יהיה טוב" עם עמרי אסנהיים מביאה את סיפורו של "טנק נאוטרה" - אחד מסמלי מתקפת 7 באוקטובר, לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

הסרט חושף לראשונה את הקלטות רשת הקשר הפנימית של הטנק. הסרט מתאר את הקרב הקשה שבו נפגע הטנק ממטעני נפץ והותקף בידי עשרות מחבלים.

חברי הצוות הם המפקד סרן עומר נאוטרה ז"ל, הטען סמ"ר עוז דניאל ז"ל, הנהג סמל שקד דהן ז"ל והתותחן סמ"ר נמרוד כהן שנחטף לעזה ושב לישראל בעסקה האחרונה.

בתיעוד המצמרר נשמע דניאל ז"ל כשהוא משתעל וזועק לעזרה: "אני לא מצליח לנשום, נאוטרה אני לא מצליח לנשום".

באותן דקות דרמטיות, נשמע המפקד עומר נאוטרה בקור רוח מורה לעוז להצטייד בנשק האישי ולהתכונן לפתיחת המדפים. "אנחנו מנסים להחזיר באש", משחזר התותחן נמרוד כהן, שנאלץ לצאת מהטנק אל תוך נחיל של עשרות מחבלים שהסתערו עליהם.

כהן, התותחן והשורד היחיד מהצוות, ששב לישראל לאחר שנתיים קשות בשבי חמאס בעזה, חוזר לראשונה אל הנקודה המדויקת על גבול הרצועה שממנה נחטף, ומאזין יחד עם אסנהיים לקולות חבריו ז"ל שנותרו בקשר.

הוא מתאר את הדילמה הבלתי אפשרית: "כל הטנק היה מלא בעשן, לא יכולנו להישאר שם. הייתה ברירה אחת - לצאת ולהתמודד עם המציאות שבחוץ".

בנוסף מתראיינים הוריהם של שלושת הלוחמים שנפלו בקרב ונחטפו לעזה, ומספרים על הקשר בין חברי הצוות ועל ההתמודדות עם האובדן.