תנופת ההתיישבות בשומרון נמשכת: באירוע חגיגי נחנך אתמול (חמישי) היישוב החדש "עמק דורון". האירוע לווה בהכנסת ספר תורה ובהשתתפות דמויות מפתח בהתיישבות.

היישוב וספר התורה הוקדשו לזכרם של שתי דמויות מרכזיות בהתיישבות: משה זר ז"ל, מגדולי גואלי הקרקעות ביהודה ושומרון, ודורון ניר צבי ז"ל, שהקדיש את חייו להגנה על אדמות הלאום.

לצדם, הונצחו גיבורי המחתרות: עולה הגרדום יעקב וייס (אצ"ל) והלוחם האגדי יעקב גרנק "הבלונדיני הגבוה" (לח"י) שנפל בקרבות מלחמת העצמאות.

ראם ניר צבי, בנו של דורון שהקים את החווה יחד עם רעייתו שחר ובתם מִיכָּאֵל, אמר בהתרגשות: "ברוך השם אנחנו זוכים בימים אלו להמשיך את דרכם של אבא דורון וכל הגיבורים שנלחמו על תקומת ויישוב הארץ. אנחנו מזמינים את עם ישראל לקחת חלק במשימה החשובה והמרגשת הזאת".

רגע מיוחד באירוע נרשם כאשר עזרא יכין, מלוחמי הלח"י הוותיקים בן ה-98, נעמד לשיר את המנוני המחתרות - "חיילים אלמונים" ושיר בית"ר שהיה המנון האצ"ל לזכר עולי הגרדום ולזכר גרנק.

בזמן השירה, נעמד לצדו ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, חיבק אותו ותמך בו, ויחד הם שרו לזכר הלוחמים שמסרו את נפשם למען תקומת עם ישראל בארצו.

ראם ניר צבי בחגיגות הקמת הישוב צילום: יהודה סיטבון

דגן בירך את המשפחות והחלוצים והתייחס לדמויות שעל שמן הוקם המקום: "אנו מכניסים את ספר התורה ומביאים את הרוח של ארבעתם. משה זר, מגדולי גואלי הקרקעות של דורנו, היה איש לוחם ללא חת גם בצבא וגם בהתיישבות, ומורה דרך לכולנו. יחד איתו אנו זוכרים את דורון ניר צבי, שכל כולו היה מסור לארץ ישראל, למלחמה על בניינה ולהגנה על חלוציה ומיישביה. החיסרון שלו כל כך מורגש, אנחנו אוהבים אותו, את תמר ואת המשפחה היקרה כולה".

הוא הוסיף ותיאר את תנופת הפיתוח במקום: "אנו יוצאים מכאן, מהיישוב רבבה שהולך וגדל כיישוב ענק, אל השכונה החדשה 'נרחיבה', ומשם לחווה החדשה לזכר דורון. אנו מוציאים את ספר התורה לחווה שהוקמה על ידי בנו וכלתו, יחד עם משפחות החלוצים שגרות שם. חתמנו יחד עם מזכירות רבבה על הסכם שיביא לעם ישראל בעמק דורון לפחות 60 בתים עם 60 משפחות שתגורנה שם. אנחנו מצדיעים לחלוצים, שעשו דבר אדיר שמשפיע על כל יהודה ושומרון, על הגליל ועל הנגב. חזקו ואמצו החלוצים היקרים, אנחנו איתכם".

את דבריו סיכם בהתרגשות ובחזון להמשך: "כאן תהיינה ערים גדולות בישראל בדרך למיליון תושבים בשומרון, ובדרך לצפון השומרון שיהיה בנוי פי 20 מלפני הגירוש".

בני קצובר, ממקימי גרעין אלון מורה וההתיישבות ביו"ש, נשא דברים באירוע ואמר: "הגענו היום להישגים בלתי רגילים, הכל בזכות הרוח. כשהתחלנו את השומרון, לא היו כבישים, לא מים, לא חשמל ולא טלפונים. ברוך השם, עם אמונה גדולה התגברנו על הכל, והאמונה הגדולה הזאת יצרה רוח אדירה שמקימה היום יישובים. אנחנו כל הזמן אומרים 'מתי יבוא משיח' - הוא בתהליך. אנחנו בונים לו עכשיו את הכיסא, עוד קומה ועוד קומה".

היישוב החדש ממוקם בנקודה אסטרטגית סמוך לרבבה, ומטרתו לייצר רצף התיישבותי יהודי במרחב, תוך שמירה על אדמות המדינה ופיתוח חקלאי ותיירותי.