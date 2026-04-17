פעילות הכוחות הלילה ביו"ש דובר צה"ל

כוחות צה"ל ומג"ב בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון מסכמים היום (שישי) שבוע של פעילות מבצעית ענפה, במהלכה הונחתה מכה משמעותית על המנגנון הארגוני והכלכלי של ארגוני הטרור ביו"ש, ובראשם חמאס.

במוקד הפעילות השבוע עמדו מבצעים נגד תשתיות המימון של חמאס. הכוחות פשטו על שני מוקדי טרור שפעלו במסווה של אגודות צדקה בעיר חברון ובכפר אידנא.

האגודה המרכזית, 'אגודת הצדקה האיסלאמית בחברון', נחשבת לגדולה ביותר ביו"ש ומשמשת כזרוע ארגונית של חמאס לגיוס והזרמת כספים.

במסגרת המבצע נעצרו חמישה מבכירי האגודה, בהם ראש האגודה בעצמו והוחרמו למעלה מ-100,000 ש"ח שיועדו למימון פעילות טרור.

בגזרת חטיבת מנשה הושלם מבצע גדודי רחב היקף ב-9 כפרים במקביל. הכוחות סרקו עשרות מבנים ואיתורי טרור, ועצרו מבוקשים שעסקו בהברחת שב"חים לשטח ישראל.

בחטיבת בנימין הצליחו הכוחות לסגור מעגל על מספר חוליות טרור כאשר נעצרו שני מחבלים שיידו אבנים לעבר כביש 443; נעצרו שלושה מחבלים שיידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב בית אל ונעצר מחבל שביצע ירי לעבר ישראל מהכפר א-ראם. בחיפוש בביתו אותרו אמצעי לחימה.

במהלך השבוע אותרו והוחרמו 12 כלי נשק מסוגים שונים, ביניהם רובי סער מסוג M16 ו-M4, אקדחים, רובי ציד ונשקים מאולתרים מסוג 'קרלו'. לצד הנשקים נתפסו גם רחפנים, תחמושת רבה וחומרי הסתה.

בסך הכל נעצרו השבוע יותר מ-70 מבוקשים, המזוהים עם חמאס והג'יהאד האיסלאמי, לצד מסיתים ומיידי אבנים.