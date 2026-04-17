בבית הנשיא בירושלים התקיים אמש (חמישי) מפגש זיכרון שבו אירחו הנשיא יצחק הרצוג ורעייתו מיכל משפחות שכולות של נפגעי פעולות איבה.

המפגש, שהפך למסורת לקראת יום הזיכרון, קיבל השנה משנה תוקף נוכח הצטרפותן של משפחות רבות למעגל השכול מאז פרוץ המלחמה.

בין הסיפורים הקשים שנשמעו במפגש, בלטה עדותו של אבי, ששכל את אשתו רביטל ואת בניו מתן (5) ונועם (4) בפיגוע החדירה לקיבוץ מצר.

"אני ורביטל הכרנו בגיל 16 היינו חברים טובים ושנים אחרי התחתנו", סיפר אבי בכאב. "מתן היה בן חמש ונועם בן ארבע כשמחבל נכנס לקיבוץ באמצע הלילה. התחיל מסע ירי ופרץ פנימה הביתה. רביטל לקחה את מתן ונועם ומצאו אותם מחובקים בידיים שלה. כשקורה לך כזה דבר בגיל 34, כל העולם שלך נסגר. היית מישהו, הייתה לך משפחה, ילדים, ופתאום אין כלום. ואז אתה צריך למצוא עבור מה ועבור מי אתה נשאר. כדי להחזיק, אנחנו צריכים למצוא למי לעזור ומי צריך אותנו. זה מה שאני עושה".

אופיר אחימאיר, אביו של בנימין הכהן אחימאיר הי"ד, שנרצח לפני שנתיים בעת שרעה צאן בבנימין, שיתף בסיפורו של בנו שהיה "ילד של חיבורים".

הוא הציג למשתתפים את התפילין שליוו את בנימין ברגעיו האחרונים, וסיפר על המאמצים הכבירים שעשה בלימודיו ועל אהבתו לאדמה. "אנחנו כולנו פסיפס של החברה הישראלית וזה מאוד מרגש לשבת כאן ביחד", אמר.

אימה של שחר גולדמן ז"ל, שנרצחה בפיגוע הטרור ביפו, סיפרה על בתה הרקדנית: "רק בשבעה הבנו כמה היא נגעה באנשים. ניגשו אלינו ואמרו 'פגשתי את שחר פעם אחת והיא נגעה בי, היא קיבלה אותי כפי שאני'. הנפש שלה הייתה כזאת, היא קיבלה את כולם באהבה, כיבדה אנשים והקרינה את זה לכולם".

במפגש השתתפו גם יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה, אייבי מוזס ובני משפחותיהם של: בת חן שחק אשר נרצחה בפיגוע בכיכר דיזינגוף, תומר שפירר שנרצח בבוקר השבעה באוקטובר ונועה אנסטסיה בוגוסלבסקי אשר נרצחה מפגיעה של טיל בבאר שבע.

בתום המפגש, פנה הנשיא למשפחות: "אני מתרגש לשמוע אתכם ולהכיר את יקריכם דרך הסיפורים שלכם. הלוואי וכל העולם היה יכול להסתכל ולראות - גם את הרשע הנורא של הטרור, וגם את הכוח האדיר של עם ישראל, וכפי שנאמר פה, את הפסיפס הייחודי של עמנו".

הוא הוסיף: "אנחנו מודים לכם מעומק הלב. אתם גיבורים בעל כורחכם, לא ביקשתם את זה. באו רוצחים שפלים - הם הורסים ואנחנו בונים, הם הורסים ואנחנו חיים. אתם מוכיחים שזה אפשרי, ואני רוצה לאחל לכם שתזכו לנחמה ואפילו לימים של שמחה. תודה רבה לכם, נזכור ונזכיר אותם לנצח".

רעיית הנשיא הוסיפה: "תודה לכם, משפחות יקרות. בכל פעם מחדש, לספר את הסיפור, זה לפתוח פצע, אבל אני מקווה שזה גם עוזר מעט, לחזור ולספר. הפסיפס שכאן בבית הנשיא, מסמל בדיוק את מה שאנחנו מרגישים שהבית הזה מייצג - בית שפתוח לכולם. לא בכדי אנחנו קוראים לו 'בית העם' שדלתותיו פתוחות לרווחה, והלב שלנו פתוח לכולכם".

מוזס סיכם את המפגש בדגש על חוסן העורף: "האזרחים הם מי שנמצאים בחזית של כל המלחמות האחרונות, והם משלמים בחייהם, בגופם ובנפשם - כל העם חזית. מרגע שנפגעו אנחנו חייבים לעשות הכול כדי להכיר במחיר ששילמו ולסייע להם בכל היבט אפשרי".

צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ

