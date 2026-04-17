השדרן והקריין הוותיק משה (מושיק) טימור הלך לעולמו הלילה (שישי) בגיל 89. הלווייתו תיערך ביום ראשון בשעה 17:00 בקיבוץ חורשים.

טימור, שהיה לאחד הסמלים המובהקים של "קול ישראל" והטלוויזיה הישראלית, ליווה את מאזיני הרדיו במשך למעלה משבעה עשורים בקולו.

טימור החל את דרכו המקצועית כבר בשנות ה-50 ב"קול ישראל". הוא היה שם ברגעים ההיסטוריים של הקמת הטלוויזיה הישראלית, ואף נמנה עם השדרנים הראשונים שהשתתפו בניסיונות השידור הראשונים בארץ עוד בשנת 1959.

במשך עשרות שנים ערך והגיש תוכניות שהפכו לנכס צאן ברזל בתרבות הישראלית, בין היתר שידר את "שישי אישי", תוכנית הדגל שלו ששודרה במשך כ-25 שנה. הוא שידר את "בחצי היום", תוכנית האקטואליה המיתולוגית וכן את "טלרדיו".

בטלוויזיה בערוץ הראשון הוא השתתף בשעשועונים וזכור לרבים מהתוכניות "זה הסוד שלי" ו"תשע בריבוע". לצד הצד המעונב של הקריינות הוא הופיע בקולנוע, בין היתר בסרטי המתיחות המפורסמים של יהודה ברקן.

בשנת 2022 זכה להכרה רשמית על פועלו הכביר, כאשר אגודת העיתונאים העניקה לו פרס מפעל חיים.