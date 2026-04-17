החלטת בית המשפט העליון מאמש, שדחתה את בקשת היועצת המשפטית לממשלה להטיל צווים מגבילים וגורפים על פעילות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מעוררת סערה בקרב פרשנים ועיתונאים המזוהים עם השמאל.

כתב המשטרה של עיתון "הארץ", ג'וש בריינר, לא חסך במילים ופרסם ביקורת חריפה ברשת X (טוויטר לשעבר).

"אגיד את זה מפורשות: בג"ץ נכנע לבן גביר", כתב בריינר. לטענתו, ההחלטה מאפשרת לשר להמשיך ולקדם את סדר יומו הפוליטי בתוך שורות המשטרה ללא הפרעה ממשית.

הוא הסביר כי דרישת היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, הייתה להוציא צווים שימנעו מהשר לחלוטין לקדם קצינים לתפקידים רגישים כמו ראש חטיבת החקירות, "בפועל, ממילא אי אפשר לקדם קצינים בלי אישור המפכ"ל או המשטרה".

הוא הדגיש כי "זו החלטה חסרת משמעות כמעט שמאפשרת לבן גביר להמשיך ולהשתלט על המשטרה".

במקביל, פרסם פרופ' מרדכי קרמניצר, לשעבר סגן נשיא לחקר הדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מאמר נוקב בעיתון "הארץ" שבו הגדיר את החלטת השופטים כ"החלטה רעה".

לדברו, השופטים הגיעו לדיון כשהם כבר מגובשים על "הצעת פשרה" שנועדה למנוע עימות חזיתי עם הדרג המדיני, "בדיון בעתירות אתמול ניכר שהשופטים ישבו מראש על המדוכה וגיבשו הצעה שתאפשר להם להימנע מהכרעה. מדובר בסוג ההצעות מבית המשפט שכמעט אי אפשר לסרב להן. אף על פי כן, זאת החלטה רעה".