שבוע ימים חלף מאז יום שישי האחרון, אז נראה לאחרונה אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-17 בחוף צאנז בנתניה, ומאמצי החיפוש לא פוסקים לרגע.

למרות שבעה ימים של פעילות אינטנסיבית והתשה גוברת בקרב הכוחות, המבצע נמשך מסביב לשעון בשילוב טכנולוגיות מתקדמות וכוח אדם רב.

במהלך היממה האחרונה התמקדו החיפושים בנקודות קשות לגישה לאורך קו החוף. יחידות מיוחדות בפיקודו של חיים אוטמזגין, יחד עם יחידת הצוללים של זק"א, סרקו את השטחים שבין הסלעים ובמעמקי המים. במקביל, יחידת הרחפנים וצוותי אופנועי ים סיפקו מעטפת תצפית רחבה בניסיון למצות כל קצה חוט.

עם רדת החשיכה הופסקו עבודות הצלילה, אך המערך עבר לסריקות רגליות וממונעות. יחידת הג'יפים של זק"א ומתנדבי צוות נתניה ממשיכים לסרוק מקטעים ספציפיים שוב ושוב, מתוך הבנה שהים עשוי לפלוט רמזים בכל רגע נתון.

החיפושים מלווים בתמיכה רוחנית וקהילתית רחבה. אתמול הגיעו לזירה תלמידי הישיבה של אבי הנער, הרב שלמה שפיגל, יחד עם הרב צבי גוטליב. הרב שוחח עם המתנדבים והביע את התפעלותו מהמסירות.

גם עיריית נתניה עוקבת מקרוב אחר המבצע. אתי יוזף, מנהלת מחלקת התנדבות בעירייה, ביקרה בחפ"ק החיפושים וקיבלה סקירה מקיפה מראש צוות זק"א נתניה, אליעזר ליפשיץ, על היקף הפעילות והאתגרים הלוגיסטיים.

"האתגר המרכזי כרגע הוא ההתשה", מודים בזק"א, אך מבהירים כי אין כוונה להרפות. אליעזר ליפשיץ, ראש צוות נתניה, סיכם את תחושות הכוחות בשטח: "אחרי שבוע של חיפושים, אנחנו כבר מכירים כל מטר בשטח, אבל לא מפסיקים. חוזרים שוב ושוב לאותן נקודות, כי אנחנו יודעים שלפעמים דווקא שם מגיע הרגע שבו מוצאים. לא עוזבים עד שנביא תשובה למשפחה".

החיפושים נמשכים בתיאום מלא עם המשטרה וגורמי החירום, כשכולם מקווים לסיום האירוע הקשה ולמציאתו של אברהם ישעיהו.