הרב מאיר צבי ברגמן, זקן מועצת גדולי התורה של דגל התורה, תקף אמש (חמישי) בחריפות את בית המשפט העליון על רקע הדיונים בסוגיית גיוס החרדים.

הדברים נאמרו במעונו בפני קבוצת תלמידים, בעקבות אמירה שיוחסה לאחד מעורכי הדין המייצגים את העותרים בבג"ץ.

במהלך אחת ההפסקות בדיון שהתקיים בימים האחרונים, נשמע עורך דין אומר למיקרופון שנותר פתוח בשגגה: "אנחנו נפרק את עולם התורה". האמירה עוררה סערה בציבור החרדי.

בתגובה אמר הרב ברגמן: "יש חבורה שיושבת בירושלים בבית המשפט, ששם מדברים 'שהם יחריבו את עולם התורה', זה הלשון שלהם ממש. אז שיידעו הם ויידעו כולם שלא יעזור להם שום דבר, 'כל כלי יוצר עלייך לא יצלח'. עולם התורה ימשיך הלאה והלאה ולא יעזור להם שום דבר".

הוא הוסיף: "אנחנו נעמוד חזק ולא נפחד מהם, ואתם תתחזקו בתורה וביראת שמים והקב"ה יציל אותנו מהם ומכל מי שחושב להחריב את עולם התורה".