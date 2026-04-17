בבית אל נחנך אמש (חמישי) סניף הליכוד המקומי במפגן כוח פוליטי משמעותי, שסימן את פתיחת המרוץ לפריימריז בקרב שרי התנועה וחברי הכנסת שלה.

תחת הנהגתו של ראש המועצה שי אלון, התקבצו מאות מתפקדים לשמוע את צמרת המפלגה משגרת מסרים לוחמניים בנושאי ריבונות, ביטחון ומערכת המשפט.

השרים ניסו לאגף זה את זה מימין בהצהרות על עתיד ההתיישבות. שר המשפטים יריב לוין הצהיר: "אנחנו כבר לא מפלגת נישה. ההתיישבות היא הלב של עם ישראל. ידענו כאן בבית אל ימים משפילים של הקפאות, והיום המציאות השתנתה מקצה לקצה. נגמרה הסבלנות - נמשיך לבנות ונמשיך לשנות את מערכת המשפט".

השר אלי כהן הציג קבלות מהשטח: "בזמן שאחרים מדברים, אנחנו בונים. הממשלה הזו אישרה 40 יישובים בפרק זמן חסר תקדים. אנחנו לא מחכים לאישור מאף אחד מקדמים ריבונות הלכה למעשה ומפתחים תשתיות בטירוף".

שר החוץ גדעון סער הוסיף כי הבהיר לשגרירי העולם שאין פשרות על הזכות ההיסטורית: "אמרתי ל-60 שגרירים בצורה הכי חדה - אין פשרות. ההתיישבות היא זכות היסטורית. לראשונה, אנחנו מביאים משלחות ענק ללב יהודה ושומרון - מה שלא קרה מעולם".

השרה עידית סילמן תקפה בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת נשיא העליון: "היום אנחנו חונכים את סניף הליכוד אבל ייתכן שזה לא יהיה מובן מאליו בעתיד. מכיוון שהיועצת המשפטית לממשלה המפוטרת ונשיא העליון שהמינוי שלו לא אושר, יכול להיות שמחר הם לא יסכימו שנפתח סניפים של הליכוד בהתיישבות, מי יודע".

ח"כ עמית הלוי חיזק את דבריה ואמר: "יש 10 אנשים בבית המשפט העליון והיועמ"שית שחושבים שהם ינהלו את המדינה בשם עשרה מיליון אנשים, זה לא כך".

השר זאב אלקין הביע תקווה כי בית אל תהפוך בקרוב לעיר ואם בישראל, "היינו כאן במאבקים נגד הפינויים, אנחנו כבר שנים מסלול של צמיחה בבית אל. ייבנו פה עוד בתים".

השרה מאי גולן חתמה: "אנחנו נמצאים בעת קריטית לעם היהודי בארץ ישראל, אנחנו לפני בחירות וההגעה שלנו לכאן חשובה לא בגלל הפריימריז. אם הבחירות האלו לא ינוהלו כמו שצריך אני לא יודעת איזה נזקים הממשלה הבאה תעשה ליהדות ולמורשת שלנו כאן".

בנושא הביטחוני, הבהיר השר מיקי זוהר: אני שומע את התגובות בציבור מי שחושב שהמערכה הסתיימה, טועה טעות מרה. נתניהו הוכיח שוב ושוב את יכולת התמרון שלו, ואנחנו לא עוצרים. איראן לא תהיה גרעינית, וחמאס וחיזבאללה ימוגרו - בכוח או בהסכמה. אף אחד בהנהגה לא ויתר על המטרות".

השרה גילה גמליאל הוסיפה כי הפסקת האש היא זמנית בלבד עד להשגת כל היעדים. "על שלושה דברים הליכוד עומד - ארץ ישראל, תורת ישראל, ועם ישראל. וסניף הליכוד בבית אל מייצג את שלושת הערכים הללו. הפסקת האש היא זמנית לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדי המלחמה בכל החזיתות איראן עזה ולבנון".

ראש המועצה, שזכה לשבחים על אירוח "נבחרת החלומות" של הליכוד, סיכם את האירוע כהצהרת כוונות ברורה: "הנוכחות המסיבית של השרים חברי הכנסת ואנשי הציבור כאן בבית אל היא הצהרת כוונות. השטח בוער, המתפקדים איתנו, והמסר לממשלה ברור: הבנייה ביהודה ושומרון היא לא פרס - היא המהות שלנו".

צילום: בן ציון שיפטין

