בית משפט השלום בפתח תקווה דחה הבוקר (שישי) את בקשת השב"כ והמשטרה להאריך ב-10 ימים את מעצרו של לוחם מילואים כבן 25, תושב השומרון, החשוד במעורבות באירוע שבו נהרג פלסטיני סמוך לכפר קוצרא. השופט ישראל פת החליט להאריך את המעצר עד ליום שני בלבד.

הלוחם, בוגר מכינה קדם צבאית ששירת מאות ימי מילואים כקשר סמ"פ בגדוד דוכיפת במהלך המלחמה בעזה, מוחזק זה היום השלישי תחת צו חריג המונע ממנו פגישה עם עורך דין. הצו צפוי להסתיים הלילה בחצות, וטרם ידוע אם בכוונת השב"כ לבקש את הארכתו.

במהלך הדיון עלה כי החשוד טרם זכה לבדיקת רופא, חרף הנחיות קודמות. השופט פת כתב בהחלטתו: "אני מורה בדחיפות לשב"כ כי החשוד ייפגש עם רופא על מנת שזה יבדוק אותו ויוודא קבלת טיפול ההולם את מצבו".

לבקשת ארגון 'חוננו', הסיר בית המשפט חלקית את צו איסור הפרסום על הפרשה. בעוד שפרטי החשוד ופרטי החקירה המדויקים נותרו חסויים, הותר לפרסם כי לאירוע המדובר קדמה תקיפה של רועי צאן יהודים בידי תושבים פלסטינים מהאזור.

מדובר באירוע שהתרחש לפני כחודש, במהלכו הוקפצו כוחות ביטחון אזרחיים וצבאיים לסייע לרועי הצאן שהותקפו. במהלך העימות שהתפתח במקום, חוסל אחד המחבלים.

עו"ד נתי רום, המייצג את הלוחם מטעם ארגון חוננו, תקף בחריפות את התנהלות הרשויות: "אף אחד מהפורעים הערבים לא נעצר ואף לא נחקר בידי המשטרה. רק חייל שמקדיש את חייו להגנה על המדינה מוצא את עצמו נחקר בשב"כ תחת צווים דרקוניים בזמן שחמאס מוציא הודעת תמיכה וגיבוי בפלסטינים זהו מצב הזוי. אני קורא לרשויות לחזור בהם מידית מפגיעה בלוחמינו הגבורים".