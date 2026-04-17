סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, הודיע היום (שישי) על יציאתה לדרך של רפורמה מבנית ומקיפה במערכת בתי המשפט.

המהלך, שנועד להביא לשיפור דרמטי בשירות לציבור, מתמקד בשלושה תחומים מרכזיים הסובלים מעומס כרוני: תעבורה, ענייני משפחה ובתי משפט לנוער.

נוכח הנתונים הקשים של העלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים, ובהמלצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החליט השר להגדיל את מספר שופטי התעבורה ב-24%. המטרה היא לקצר משמעותית את זמן הדיון בתיקי תאונות קשות, אשר כיום מתארכים על פני שנים, ולתת מענה מהיר ומרתיע למפירי החוק.

בתחום ענייני המשפחה, יתווספו כ-15% לתקני השופטים. המהלך מגיע לאחר שבשנה האחרונה נשמעו קולות חריגים של שופטים בתחום שתיארו עומס בלתי נסבל הפוגע ביכולתם לנהל הליכים רגישים אלה.

בבתי המשפט לנוער, הרפורמה משמעותית עוד יותר עם תוספת של 26% לתקנים. השר לוין ציין כי מגפת הקורונה ו"מלחמת התקומה" יצרו מצוקות קשות בקרב בני נוער, מה שהוביל לעלייה באלימות ובעבריינות.

לדברי השר, "הטיפול הכולל, המקצועי והיעיל בבני הנוער הוא בעל חשיבות מיוחדת, על מנת למצות את הסיכוי לשקם בני נוער שביצעו עבירות ולהפוך אותם לאזרחים שומרי חוק".

לצד הבשורות המקצועיות, השר לוין התייחס גם למתיחות בוועדה לבחירת שופטים. השר הודיע לחברי הוועדה כי לא יאפשר כפיית מינויים לבית המשפט העליון, זאת בתגובה למה שכינה "ווטו פוליטי" שהוטל על מועמדיו מצד חלק מחברי הוועדה.

עם זאת, השר הניע מהלך לקידום הדרג המקצועי בבתי המשפט האחרים, והודיע כי יפרסם בקרוב ברשומות את מועמדותם של נשיאי בתי משפט השלום לכהונה בבית המשפט המחוזי.