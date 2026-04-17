ציפי חוטובלי, שגרירת ישראל בבריטניה ושרה לשעבר, היא המועמדת המובילה והצפויה להתמנות לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי.

התפקיד הקריטי עומד ללא איוש קבוע מאז חודש מאי 2024, אז פרש ראש המערך האחרון, מושיק אביב.

בספטמבר האחרון היא סיימה את כהונתה כשגרירה בבריטניה לאחר חמש שנים בתפקיד. עם סיום שליחותה, פרסמה הודעת פרידה בה הודתה לשותפיה הבריטים ולצוות השגרירות, וציינה את הקשרים האישיים שיצרה לאורך הדרך.

"במהלך חמש השנים האחרונות, הייתה זו זכות אמיתית לחזק את השותפות בין המדינות, לפגוש אנשים מעוררי השראה, וליצור קשרים מיוחדים שאוקיר תמיד", כתבה.

לאחר חזרתה לישראל היא התחילה ללמד באוניברסיטת אריאל ממשל והסברה בינלאומית.