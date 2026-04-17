שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס למצב הלחימה בלבנון ואמר כי צה"ל ממשיך להחזיק בשטחים שנכבשו במהלך התמרון הקרקעי.

"אנחנו נמצאים בתוך לבנון בעיצומה של מלחמה נגד חיזבאללה עם הקפאת מצב והפסקת אש לעשרה ימים. צה"ל אוחז וימשיך לאחוז בכל המקומות אותם טיהר וכבש. מהלך התמרון הקרקעי לתוך לבנון ותקיפת חיזבאללה בכל רחבי לבנון השיגו הישגים רבים אבל עדיין לא הושלמו".

כ"ץ אמר כי במלחמה חוסלו יותר מ-1,700 מחבלים, "יותר מפי שניים ממלחמת לבנון השנייה", והוסיף כי "נוצר אזור ביטחון שמוחזק על ידי צה"ל, שמגיע לעומק של 10 ק"מ מקו הגבול ועד קו הנ"ט. הוא משתרע ממערב ליד הים ועד למרחב החרמון במזרח. כל זאת לשם הגנה מפני ירי ישיר לעבר היישובים והסרת איומי פלישה".

שר הביטחון הוסיף כי "אזור הביטחון נוקה ממחבלים ואמצעי לחימה וריק מתושבים וימשיך להיות מנוקה מתשתיות טרור, כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים שהפכו למוצבי טרור לכל דבר. לצד זאת, מרחב הביטחון בין אזור הביטחון ועד לקו הליטאני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז ממחבלים ואמצעי לחימה ודבר זה יהיה חייב להתבצע בדרך מדינית או באמצעות המשך הפעילות הצבאית של צה"ל בתום הפסקת האש".

"אם תתחדש האש - אותם תושבים שיחזרו למרחב הביטחון יהיו חייבים להתפנות כדי לאפשר את השלמת המשימה", הוסיף ביחס לעקורים הלבנונים ששבו לבתיהם, בין השאר באמצעות הגשרים שהבטיח להשמיד. "גם תקיפת מרחבי השיגור ומוקדי הכוח של חיזבאללה מעבר לליטאני ובכל רחבי לבנון, שבה התחלנו ותוכננה להתקדם בעוצמה רבה, הופסקה כעת בטרם השיגה את יעדיה ותצטרך להתחדש ולהתבצע".

"היעד אותו הגדרנו - פירוק חיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים או מדיניים - היה ונותר יעד המערכה לו אנו מחויבים. כעת נוצר גם מנוף מדיני משמעותי במעורבות ישירה של נשיא ארה"ב ומחויבות ליעד הזה, תוך הפעלת לחץ על ממשלת לבנון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה".