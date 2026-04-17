טקס מיוחד התקיים השבוע במועצת העיר אשקלון, במהלכו הוענק תואר "יקיר העיר" לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. התואר הוענק כהוקרה על פועלו להעברת הטבות המס לערי הגבול, מהלך משמעותי לחיזוק חוסנה הכלכלי של העיר.

בטקס השתתפו ראש העיר תומר גלאם, הרב מאיר אברג'ל וראש הישיבה הגבוהה באשקלון הרב ערן טמיר.

נשיא ישיבת "עטרת ירושלים", הרב שלמה אבינר, ביקר השבוע ברצועת עזה. הרב עבר בין המוצבים והעביר שיעורי תורה וחיזוק לחיילים הלוחמים בשטח. אחד החיילים שיתף בתחושותיו: "זה לא רק ביקור, זה חיזוק לנשמה. קיבלנו ממנו כוח להמשיך קדימה".

עשרות רבנים מהציונות הדתית התכנסו השבוע לכנס השנתי ה-7 של מכון דורות, המרכז לפוריות רפואה והלכה. בין המשתתפים בלטו הרב שמואל דוד, רבה של עפולה, הרב ראובן הילר, מ"מ רב העיר הוד השרון והרב חברון לוי מחשובי המו"צים בבת ים.

אירוע "חיי עולם" השנתי התקיים במלון רמדה בירושלים, וסיפק מראה מרשים: כ-1,600 תלמידי ישיבות מהמגזר נבחנו על למעלה מ-100,000 דפי גמרא. המיזם, שנמצא בשנתו הרביעית, הוקם ביוזמת בית המדרש גבעת שמואל במטרה לעודד את עמל התורה בישיבות.

הרב מיכאל קפאח, ראש אולפנת בני עקיבא מירון המיתולוגי, פורש מתפקידו לאחר 40 שנות הנהגה ויוצא לגמלאות. האולפנה כעת עומלת על מציאת מחליף או מחליפה לתפקיד.

הרב יהושע פיינה, ראש אולפנת בני עקיבא ערד, הודיע כי יסיים את תפקידו לאחר 22 שנים כראש האולפנה. במכתב ששלח לתלמידות, להורים ולצוות, כתב כי ההחלטה הייתה משמעותית בחייו המקצועיים והאישיים, וכי לא התקבלה בקלות.

לאחר למעלה משלושה עשורים: הרב יוסי כהנא הודיע על פרישתו מתפקיד ראש אולפנת בני עקיבא אמנה.

הוא ציין כי האולפנה הייתה עבורו הרבה מעבר למקום עבודה, "במשך כל התקופה הזו האולפנה הייתה לי לבית. הבית הזה היווה את מרכז חיי המקצועיים וגם, לרוב, האישיים".

תלמידי ישיבות הסדר שהגיעו להתגייס נאלצו להמתין לאוטובוס שהתעכב בשל הצפירה. ברגעים שלפני הצפירה ביום השואה, פצחו התלמידים בשירת "אני מאמין" ספונטנית שהרעידה את רחבת הבקו"ם.

המועצה האזורית חוגגת רגע מכונן: חציית רף 30,000 התושבים. הנתונים משקפים תנופת פיתוח אדירה, כאשר בשנה האחרונה לבדה התווספו 931 תושבים חדשים - קצב גידול מרשים של 3.6%.

קהילת "עוז והדר" בשכונת הדר גנים בפתח תקווה יצאה ב"קול קורא" לאיתור רב קהילה חדש. זאת בעקבות עזיבתו של הרב אורי סדן, שנבחר לכהן כרב היישוב סביון. הקהילה מחפשת דמות שתשלב תורה, הנהגה וחיבור אישי לבני הנוער והמשפחות.

דירקטוריון החברה הכלכלית בקדומים אישר פה אחד את מינויה של חוה מונדרוביץ' למנכ"לית החברה.

מונדרוביץ', בעלת תואר שני במדיניות ציבורית, מביאה עמה ניסיון עשיר ממשרד הפנים, שם הובילה רפורמות משמעותיות בתחום רישוי העסקים.

היועצים האסטרטגיים משה גלסנר ואיתמר ססובר, שליוו בצמידות את השר איתמר בן גביר ומפלגת "עוצמה יהודית" בשנים האחרונות, הודיעו על פרישה. השניים מקימים משרד משותף לשירותי אסטרטגיה ותקשורת. "מדובר בהמשך טבעי לפעילותנו", מסרו.