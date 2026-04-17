חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"ם), המייצגת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי בכנסת, מדגיש את הצורך בגיבוש אסטרטגיה ערבית להחלפת הממשלה בבחירות הקרובות.

בישיבה ביישוב חורה בנגב, שעסקה במאבק לסיכול תוכנית הממשלה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב ("תוכנית שיקלי"), אמר עבאס כי צריך להחליף את הממשלה הנוכחית בממשלה חדשה, וכי לציבור הערבי צריכה להיות השפעה על תוצאות הבחירות.

מנסור עבאס כינה את הממשלה הנוכחית "גזענית ופשיסטית", והסביר כי ממשלה שתחליף אותה בסיוע הקול הערבי תחזיר את מדיניות ההכרה בכפרים הבלתי מוכרים.

בהקשר זה אמר עבאס כי בעיית הכפרים הבלתי מוכרים קיימת גם בצפון המדינה, והם כוללים כ-40 נקודות התיישבות.

לדברי עבאס, מדיניות הממשלה חותרת לקבוע עובדות בשטח בנגב באמצעות החלטה "גזענית", וכעת היא חלק מתעמולת הבחירות. לדבריו, כדי לסכל את המדיניות הזו נדרש מאבק בשטח, עמידה איתנה של התושבים, עמדה מאוחדת של הנהגת הציבור הערבי ופנייה לבתי המשפט.