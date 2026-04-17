משטרת בריטניה הודיעה בצהריים (יום שישי) כי פרסה אבטחה מתוגברת סביב שגרירות ישראל בלונדון בעקבות דיווחים על חומר מסוכן אפשרי במתחם או בקרבתו.

לפי המשטרה, החשד הוא כי "מספר פריטים הושלכו", אחרי שבלילה פורסם סרטון שבו טוען ארגון אנטי-ישראלי שכיוון אל שגרירות ישראל רחפנים הנושאים חומרים מסוכנים.

בהצהרה של משטרת המטרופולין נאמר: "כאמצעי זהירות, חלק מהשוטרים שנפרסו לובשים בגדי מגן. אנו מבינים שזה עשוי להדאיג את התושבים המקומיים ואת הציבור הרחב. איננו מאמינים שיש סיכון מוגבר לבטיחות הציבור בשלב זה, אך אנו קוראים לאנשים להימנע מהאזור בזמן שהשוטרים מבצעים את עבודתם. ישנם מחסומים ואין גישה ציבורית לגנים ולאזור שמסביב".

היחידה ללוחמה בטרור בלונדון מסרה לתקשורת המקומית כי בבריטניה מודעים לסרטון שפורסם הלילה ברחבי הרשת, בו קבוצה טוענת כי כיוונה רחפנים הנושאים חומרים מסוכנים אל שגרירות ישראל. הקבוצה, "חרכאת אסחאב אל-יאמין אל-אסלאמיה", טענה כי כיוונה רחפנים שנשאו "חומר רדיואקטיבי ומסוכן מסרטן" לעבר שגרירות ישראל.

בסרטון שפרסמה הקבוצה, שני אנשים לבושים בחליפות לבנות תועדו מפעילים ברחפנים מעוטרים בלוגו שלה. הסרטון, שנראה כי צולם בפארק מקומי, הראה לאחר מכן רחפן ממריא בשעות הערב. "בעוד שאנו יכולים לאשר שהשגרירות לא הותקפה, אנו עורכים חקירות דחופות כדי לקבוע את האותנטיות של הסרטון ולזהות כל קשר פוטנציאלי בינו לבין הפריטים שהושלכו בגני קנזינגטון", הבהירה היחידה ללוחמה בטרור.