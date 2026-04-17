צעיר אמריקני, הלובש בגד איסלאמי מסורתי, חובש כיפה לבנה כמנהג מוסלמים ומזוקן, מודה למשפיען האמריקני האנטישמי טאקר קרלסון, שבזכותו הפך למוסלמי.

"קרלסון, הדברים האלה מיועדים אליך, אם אתה רואה את זה. הפרשנות שלך דחפה אותי להעמיק יותר לתוך המערכות האלה שאנחנו נופלים לתוכן בעיוורון, וזה בעצם גרם לי להפוך למוסלמי", אמר הצעיר האמריקני.

"טאקר, אני מאוד אשמח לדבר איתך. וממה שאני רואה, אתה אדם מאוד ישר", הוסיף, וציין: "זה יהיה נהדר לדבר איתך, אינשאללה, אם ירצה האל, ולדבר על הדברים האלה - על האומה המוסלמית, על מה שאנחנו עומדים בפניו, ואז לדבר איתך על העולם שלנו".

"אני מקווה להבהיר כמה דברים, כי ברור לך שאיראן אינה איום על ארצות הברית, אבל אולי כדאי שתדע למי איראן כן מהווה איום. אז שלום עליך, טאקר", חתם הצעיר את דבריו.

לצד המסרים האנטישמיים וההתקפות הבלתי פוסקות נגד ישראל, קרלסון הביע בשנה האחרונה גישה אוהדת לאיסלאם, להלכה האיסלאמית (השריעה) ולמשטרים איסלאמיים, וסרטוני הווידאו שלו הפכו לפופולריים מאוד בערוצים איסלאמיים.