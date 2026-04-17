מאות הגיעו הבוקר (שישי) לקרקעות הישוב רמת ארבל לתפילת ראש חודש חגיגית בהובלת ישיבות מהאיזור ובהשתתפות משפחות גרעין רמת ארבל, תושבים מהגליל ותומכי הגרעין מכל הארץ.

גרעין רמת ארבל עלה לקרקע בקיץ 2022 והתמודד עם שתי פעולות הרס, לאחרונה בעקבות שינוי בתכנון המקום, הגרעין דילג לנקודה סמוכה אך ממשיך לשמור גם על קרקעות הנקודה הראשונית, אליה פלשה משפחת בדואים שנהנת מחוסר אכיפה מזה עשרות שנים.

ראש ישיבת 'אורות הזורעים' הרב ניר ויינברג הודה לתושבי רמת ארבל על ההזמנה ומסר כי: "הישיבה זוכה לקחת חלק בהחזרת הגליל לידיים עבריות. התלמידים מבינים את חשיבות ההתיישבות באדמות הגליל ומגיעים בשמחה לעזור למשפחות החלוציות. זכות גדולה לקחת חלק במפעל הזה", סיכם הרב.

בלהה ארליך, תושבת המקום סיפרה בסיום התפילה למגיעים: "בגליל אין ואקום, היכן שאין התיישבות ונוכחות יהודית, איפה שלא נתיישב - יגיעו ערבים, בדואים ודרוזים וייתיישבו. הגליל סובל מהשתלטות עויינת ומאורגנת החל ממעבר של ערבים מהכפרים והערים הערביות אל הישובים היהודיים, דרך השתלטות ובנייה מאסיבית בקרקעות שבשטח הפתוח ועד לקבלת אישורי תוכניות מוגדלים ולא פרופורציונליים מרמ"י. לנו יש אתכם, עם ישראל. עלינו להתעורר ולהחזיר את תנופת ההתיישבות היהודית לגליל", סיכמה.