עם התקרב יום הזיכרון, בשנה השלישית לצל המלחמה שטרם פג, בחרה משפחת ואך להשמיע קול אחר - קול של זיכרון, של כאב שזור באהבה, ושל תקווה הנישאת מתוך השבר.

כך נולד מחדש השיר "ארץ צבי", יצירה מוזיקלית הנושאת עמה תפילה חרישית והוקרה עמוקה לאותם גיבורים אשר מסרו את היקר להם מכל למען הארץ הטובה.

לא רק שיר הוא זה, אלא מעין אגרת פתוחה הנשלחת מלב אל לב - אל משפחות הנופלים, אשר שכולן הפך לחלק בלתי נפרד מנשמת האומה. “אנו שרים למשפחותיהם, שישמעו - לא שכחנו. נזכור תמיד" - כך נכתב, בדברים הנושאים עמם הבטחה של נאמנות נצחית לזכר הנופלים.

בין הצלילים והמילים מתגלה מארג עדין של רעות, ערבות ואהבה - אותם יסודות סמויים אך איתנים המחזיקים את החברה הישראלית גם בשעותיה הקשות ביותר. השיר מבקש להזכיר כי מתוך האובדן צומחת גם אחווה, ומתוך הכאב - מחויבות עמוקה זה לזה ולארץ.

את מילות השיר חיברה תלמה אליגון רוז בעט רגיש ומדויק, והלחן, פרי יצירתו של דובי זלצר, נושא את המילים על גבי מנגינה נוגעת. בני משפחת ואך עצמם הפיחו ביצירה חיים - בביצוע, בעיבוד ובמלאכת הסאונד הקפדנית, כשצלילי החליל של עוזי נעמן מוסיפים לה נופך של געגוע וצלילות.

הקליפ, הופק בידי רעות אברני וכבר עם פרסומו בערוץ הרשמי של המשפחה, מצא את דרכו אל לבבות רבים, כשהוא צובר אלפי צפיות בתוך זמן קצר. כך, בין זיכרון לעתיד, בין כאב לנחמה, ממשיך "ארץ צבי" להדהד - כשיר, כסיפור, וכעדות חיה לרוחו של עם הזוכר ואינו שוכח.