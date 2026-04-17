בסוף שבוע טעון ורווי מתיחות, שבו דעכו שיחות המשא ומתן בין איראן לארצות הברית מבלי להניב כל פרי, התפתחה מאחורי הקלעים דרמה ביטחונית יוצאת דופן.

חברי המשלחת האיראנית, שעשו את דרכם חזרה לארצם, לא שבו לבדם - מעליהם נפרשה מטריית הגנה אווירית מרשימה של חיל האוויר הפקיסטני, שליווה אותם לאורך הנתיב כולו.

החשש האיראני לא היה תיאורטי בלבד. בירושלים, כך האמינו בטהרן, עלולים היו לראות בכישלון השיחות הזדמנות לפעולה חשאית ונועזת. החשד כי חייהם מצויים על הכף ליווה את חברי המשלחת, והפך את מסעם חזרה למבצע רגיש מאין כמותו.

גורם ביטחוני שתיאר את האירועים לסוכנות רויטרס, שרטט תמונה כמעט דרמטית: מרגע שהתברר כי השיחות עלו על שרטון, התחלף האקלים הדיפלומטי באווירה של דריכות. “הייתה תחושה ברורה שמשהו השתבש," סיפר, “והחשש הפך מוחשי. הם הבינו שהם עלולים להפוך למטרה".

בעיני הטייסים הפקיסטנים, הייתה זו משימה בקנה מידה חריג - לא עוד ליווי שגרתי, אלא אחריות כבדה לגורלה של משלחת מדינית בלב מתיחות אזורית. שמי האזור נמלאו בנוכחותם של מטוסי קרב מתקדמים, שנועדו להדוף כל איום פוטנציאלי, גלוי או סמוי.

פקיסטן לא חסכה באמצעים: לא פחות מ-24 מטוסי קרב הוקצו למשימה, לצד מערכות בקרה והתרעה אוויריות מתקדמות (AWACS), שסרקו את המרחב ללא הרף. בחוד החנית ניצבו מטוסי ה-J-10 מתוצרת סין - גאוות הצי האווירי הפקיסטני - שסימלו את הנכונות להפעיל עוצמה טכנולוגית כדי להבטיח מעבר בטוח.