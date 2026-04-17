דובר צה"ל פרסם את סיכום מבצע "שאגת הארי", הכולל נתונים נרחבים על היקף הפעילות שבוצעה בשטח איראן.

על פי הנתונים, במהלך המבצע בוצעו למעלה מ-10,800 תקיפות שונות, יותר מ-8,500 גיחות מטוסים, כחלק ממאמץ רחב לפגיעה בתשתיות צבאיות ואסטרטגיות.

עוד עולה מהנתונים כי יותר מ-1,000 מטוסי תקיפה הופעלו במהלך המבצע, כאשר התקיפות כוונו בין היתר לעבר מתקנים צבאיים, תשתיות קריטיות ומערכים לוגיסטיים. בנוסף, הושמדו כ-250 מערכות הגנה אווירית, נתון המצביע על פגיעה משמעותית ביכולת ההגנה של איראן.

במסגרת הפעילות, דווח כי למעלה מ-60% מהמשגרים של איראן יצאו ממעגל הלחימה.

צה"ל מסכם גם חיסול של כ-30 בכירים בממסד הביטחוני האיראני, בהם גורמים בדרגי הפיקוד הבכירים של משמרות המהפכה, מערכי המודיעין והכוחות המבצעיים. בין המחוסלים נמנים ראשי זרועות, מפקדי אזורים ובעלי תפקידים מרכזיים במערך הביטחוני של איראן - ובראשם עלי חמינאי.

עוד נמסר כי במסגרת הפגיעה בתשתיות הייצור הצבאי, הותקפו מתקנים הקשורים לייצור טילים בליסטיים, לרבות ראשי קרב, מנועים וחומרי גלם. בצה"ל מציינים כי הפגיעה בשרשרת הייצור נועדה לצמצם את יכולות ההתעצמות של איראן ולהשפיע על היקף האיומים העתידיים.

צילום: דובר צה"ל

