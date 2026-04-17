פצוע הלחימה המשתקם ארי שפיץ, שנבחר להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב, הגיע למפגש אישי בלשכת ראש הממשלה עם בנימין נתניהו.

המפגש התקיים במשרד ראש הממשלה בירושלים, במסגרת הוקרה לפועלו ולסיפורו האישי של שפיץ - שנפצע במהלך שירותו ומאז עובר תהליך שיקום מעורר השראה, אשר הפך לסמל של עוצמה והתמודדות עבור רבים בציבור הישראלי.

ראש הממשלה נתניהו שיתף לאחר הפגישה: "זו זכות לפגוש את גיבור ישראל ארי שפיץ במשרד ראש הממשלה. איזה שפיץ. שבת שלום".

שפיץ, שנבחר כאחד ממשיאי המשואות בטקס יום העצמאות הקרוב, מייצג בסיפורו את רוח הלחימה, ההתמודדות והאמונה של לוחמי צה"ל - גם לאחר הפציעה. בחירתו עוררה הדים רבים, כאשר רבים רואים בו דמות מעוררת השראה, במיוחד על רקע התקופה הביטחונית המאתגרת.

בתוך כך בעקבות הפסקת האש הוחלט לבטל את ההקלטות של כל טקסי יום הזיכרון - והם ייערכו בשידור חי. טקס המשואות ביום העצמאות ייערך גם הוא בשידור חי, אך יוקלט גם בחזרה הגנרלית ליתר ביטחון.