שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כתב היום (שישי) ברשת X כי "המעבר עבור כל כלי השיט המסחריים דרך מצר הורמוז מוכרז כפתוח לחלוטין למשך יתרת תקופת הפסקת האש, וזאת בנתיב המתואם כפי שכבר פורסם על ידי ארגון הנמלים והספנות של הרפובליקה האיסלאמית".

טראמפ הדהד את הציוץ של עראקצ'י וכתב: "איראן בדיוק הכריזה שמצר איראן נפתח לחלוטין ומוכן למעבר מלא. תודה!".

בהמשך תיקן טראמפ והוסיף: "מצר הורמוז פתוח לחלוטין ומוכן לעסקים ולמעבר מלא, אך המצור הימי יישאר בתוקף מלא ככל שהוא נוגע לאיראן, ורק לה, עד אשר העסקה שלנו עם איראן תושלם ב-100%. תהליך זה אמור להתקדם מהר מאוד בהתחשב בכך שרוב הנקודות כבר סוכמו".

הכרזתו של עראקצ'י הובילה לצלילה במחירי הנפט. חבית מסוג קרוד (WTI) יורדת ב-10% ונסחרת סביב 85 דולר, וחבית ברנט יורדת בכמעט 9% ל-90 דולר.

טראמפ צייץ בהמשך שוב, וחזר על טענתו שאיראן תמסור לארה"ב את האורניום המועשר שהיא מחזיקה בו לרמה כמעט צבאית. "ארצות הברית תקבל את כל 'האבק' הגרעיני, שנוצר על ידי מפציצי ה-B2 הנהדרים שלנו - שום כסף לא יעבור מיד ליד בשום צורה או דרך".