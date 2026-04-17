דובר צה"ל עדכן את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף מהיום בשעה 16:00 ועד ליום חמישי, 23 באפריל 2026, בשעה 20:00.

לפי ההודעה, כל הארץ תעבור למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות, למעט אזור הנחייה קו העימות - בו תחול מגבלת ההתקהלות של עד 1,000 בני אדם, וזאת עד ליום שבת בשעה 20:00.

בפיקוד העורף ציינו כי מיום שבת בשעה 20:00, תוסר גם מגבלת ההתקהלות בקו העימות. "פיקוד העורף ממשיך לקיים הערכת מצב שוטפת. ככל שיהיו שינויים במדיניות ההתגוננות הציבור יעודכן על כך", נמסר מצה"ל.

מוקדם יותר שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיעו כי החל ממוצאי שבת כל ההגבלות על העורף הישראלי יוסרו, וכי אירועי הספורט והתרבות לפעילות מלאה.

עיריות קריית גת, גבעתיים, באר שבע, ערד ובת ים כבר הודיעו כי יקיימו את אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות שמתוכננים בשבוע הבא. ראש עיריית גבעתיים רן קוניק אף קרא לשאר העיריות לנהוג בצורה דומה: "אפשרו לתושבים לחגוג כמו שצריך".

בצל הפסקת האש בלבנון הודיעה עיריית נהריה כי היא נערכת לחידוש הלימודים הפרונטליים בכל שכבות מערכת החינוך בעיר כבר ביום ראשון הקרוב. בעירייה הדגישו כי החזרה ללימודים כפופה להערכות מצב נוספות ולפרסום הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.