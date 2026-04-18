הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, רס"ב (מיל') ברק כלפון, בן 48, מהיישוב עדי שבעמק יזרעאל, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 של חטיבת המילואים 226.

ברק נפטר בבית החולים לאחר שנפצע אנושות במהלך פעילות מבצעית ביום שישי האחרון בדרום לבנון. הותיר אחריו אישה, שתי בנות, הורים ושני אחים.

הוא עבד כמהנדס מכונות ברפא"ל, שם מסרו כי "ברק היה עובד מסור ומקצועי שעסק בתחומים משמעותיים למען ביטחון מדינת ישראל אותה כה אהב. עובדות ועובדי רפאל מחבקים את שמרית, נוגה מיה וכל המשפחה ברגעים קשים אלה".

מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי ביום שישי, סמוך לשעה 12:00 בצהריים, פעל כוח מגדוד 7056 בתוך הכפר ג'בין, הממוקם בקו הכפרים השני בגזרה המערבית של דרום לבנון, כ-3 קילומטרים מקו הגבול. במהלך סריקה שערכו הלוחמים בתוך מבנה בכפר, התפוצץ במקום מטען עוצמתי.

כתוצאה מהפיצוץ נפצע ברק כלפון באורח אנושות. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם נאבקו הרופאים על חייו במשך שעות ארוכות, אך היום נאלצו לקבוע את מותו.

בתקרית נפצעו עוד שלושה לוחמי מילואים: שניים באורח בינוני ואחד באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

בצה"ל ערכו תחקיר ראשוני לבחינת נסיבות הפיצוץ, במיוחד לאור הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקפו. ההערכה המרכזית כרגע היא כי מדובר במטען שהונח במבנה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף.

בשלב זה, האירוע אינו מוגדר כהפרה של הפסקת האש, שכן על פי הממצאים הראשוניים לא מדובר במטען שהופעל בזמן אמת מרחוק על ידי מחבלי חיזבאללה. עם זאת, בצה"ל ממשיכים לתחקר את מנגנון ההפעלה של המטען ואת השאלה מדוע הוא לא זוהה על ידי הכוחות בטרם הכניסה למבנה.

ראש עיריית קריית מוצקין, ציקי אבישר, פרסם פוסט אישי שבו כתב: "בצער עמוק ובלב קרוע, קיבלתי את הבשורה המרה על נפילתו של רס"ב ברק כלפון ז"ל, בוגר העיר ותושב מצפה עדי, שנהרג אתמול במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. ביקרתי את הוריו, שרי ומאיר כלפון. שרי היא חברה אישית ודמות מופת בקריות, אשת חינוך מוערכת שכיהנה כמנהלת בית הספר נעורים בקרית ביאליק, ולימים הפכה למנהלת מערך המתנדבים המיתולוגית של קריית מוצקין. שרי היא שם נרדף לנתינה, לחינוך ולחסד, והיום כל הקהילה שלנו כואבת איתה ועם מאיר את האובדן הבלתי נתפס של בנם הצעיר".

עם גיוסו לצה"ל שירת כלפון כלוחם מצטיין בחטיבת הצנחנים. לאחר שחרורו סיים לימודי הנדסת מכונות בטכניון, שם גם ייצג את המוסד בנבחרת כדור המים. בהמשך השתלב כמהנדס ברפא"ל, ובמקביל המשיך לעסוק בספורט במסגרת נבחרת הכדורסל של החברה.

"פעמים רבות סיים יום עבודה ברפא"ל ונסע ישירות לקו הלחימה מבלי לעבור בבית, כדי להחליף חבר שיצא להתרעננות. כבר בסבב הראשון של המלחמה התבלט כלוחם אמיץ שהציל חיי חיילים רבים", כתב אבישר.

"ברק היה הצלע הצעירה במשפחה שכל כולה אור, אח לזיו וליאור", כתב ראש העיר. "הוא התחנך על ברכי ערכי ההתנדבות. רעייתו, שמרית, הייתה תלמידתה של שרי בבית הספר נעורים, ההיכרות שם התפתחה לסגירת מעגל מרגשת שהפכה לזוגיות מופלאה".

על נסיבות נפילתו סיפר כי במהלך פעילות מבצעית לטיהור מבנים בדרום-מערב לבנון, היה כלפון בין הראשונים להיכנס למבנה ממולכד יחד עם מפקדו. "הוא ספג את עיקר הדף הפיצוץ ונפצע אנושות", כתב. לאחר מכן החל מבצע חילוץ, שבמהלכו פונה במסוק לקריה הרפואית רמב"ם, שם נאבקו הצוותים הרפואיים על חייו, אך לבסוף נקבע מותו.