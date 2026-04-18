עורך דין דוד מנע, וחבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד, נפטר היום (שבת) בגיל 73.

מנע, שהתגורר ברמת גן, כיהן בכנסת ה-13 בשנים 1992-1996 מטעם הליכוד, ובין היתר היה יו"ר ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא המגזר הבדואי בישראל. בנוסף היה חבר בוועדת העבודה והרווחה, וכן בוועדה למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.

מנע היה בעל משרד עורכי דין "מנע ושות'", העוסק בתחומי הנזיקין, דיני העבודה והמנהל הציבורי. כמו כן, חבר הכנסת לשעבר היה מועמד לראשות עיריית רמת גן בבחירות 2013.

הוא הותיר אחריו את אשתו חיה, עורכת דין וחברת מועצת עיריית רמת גן לשעבר, ו-4 ילדים.

שר החוץ גדעון סער ספד "הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו בטרם עת של ח"כ לשעבר דוד מנע. ‏עו"ד מנע עשה דרך ייחודית בחיים הציבוריים, היה בעל השקפת עולם לאומית וניחן ברגישות חברתית ובחתירה לצדק. ‏תנחומי לחיה רעייתו ולילדיו".