המזכירות הארצית של מפלגת חד"ש, החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, דנה בהתפתחויות הפוליטיות לאחר המלחמה, ובמה שהגדירה כסכנה לחידוש המלחמה והשפעתה על התגברות "הפשיזם" בחברה הישראלית ועל "הפשעים" נגד הפלסטינים.

בתום הישיבה פורסמה הודעה המפרטת את ההחלטות שהתקבלו, ובראשן החרפת המאבק נגד "ממשלת הימין הפשיסטית", חתירה להביא להפסקה קבועה של מצב המלחמה ועמידה נגד השאיפות ה"אימפריאליסטיות".

הנהגת חד"ש הדגישה את החשיבות בדבקות בזכויות העם הפלסטיני, בין היתר באמצעות ציון זיכרון ה"נכבה" והמאמץ להביא להצלחת פעילויות שאושרו על ידי הוועדה הארצית להגנה על זכויות המגורשים והסיורים והביקורים בכפרים לציון ה"נכבה".

בהודעת חד"ש שפורסמה בתום הישיבה נמסר כי הקמת "הרשימה המשותפת", שתאגד את כל המפלגות הערביות בבחירות לכנסת, אינה צעד טקטי אלא חלק ממטרה מרכזית: הגדלת שיעור ההצבעה של הציבור הערבי, הפלת ממשלת הימין וחתירה לחלץ באמצעות כוח פוליטי את זכויות הציבור הערבי בישראל.

מפלגת חד"ש קראה לכל המפלגות הערביות לפעול להרכבת "הרשימה המשותפת" בהקדם האפשרי לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.