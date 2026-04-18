לקראת יום העצמאות, המתאפיין במסורת המנגלים ברחבי הארץ, מספקים במסעדת צדקיהו בירושלים שורת המלצות מקצועיות לשדרוג חוויית הצלייה.

מושיקו צדקיהו, מבעלי המקום, מציין כי הבסיס למנגל מוצלח מתחיל בבחירת חומרי גלם איכותיים ובהתאמה נכונה של נתחי הבשר.

לדבריו, לקבבים מומלץ לבחור תערובת הכוללת כ-20% שומן, בעוד שלסטייקים ניתן לבחור בין אנטרקוט עתיר שומן לסינטה עדינה יותר. עוד נמסר כי יש להקפיד על חיתוך או טחינה במקום, לשמירה על טריות הבשר. גם בפרגיות מומלץ לבחור נתחים שאינם קטנים מדי, כדי למנוע ייבוש במהלך הצלייה.

בכל הנוגע להכנה, במסעדה מדגישים כי יש להוציא את הבשר מהמקרר כחצי שעה לפני הצלייה, וכן להימנע מתיבול יתר. בסטייקים, כך נמסר, די בתיבול בסיסי של מלח ופלפל, תוך שמירה על מרקם הבשר ללא לישה מיותרת.

שלב הצלייה עצמו מחייב שליטה מדויקת באש. במסעדה ממליצים להמתין להיווצרות גחלים לבנות ולחלק את הגריל לשני אזורי חום - לצריבה ולהמשך הצלייה. עוד הודגש כי יש להימנע מלחיצה על הבשר בזמן הצלייה, ולהפוך אותו בעדינות בלבד.

לסיכום, מציינים במסעדה כי הקפדה על זמני צלייה, הימנעות מבישול יתר ומתן זמן מנוחה לבשר לאחר ההורדה מהאש - הם המפתח לשמירה על עסיסיות. לצד זאת הודגש כי חוויית המנגל נובעת גם מהיבטים חברתיים, מעבר להיבט הקולינרי.