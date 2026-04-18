צמד האחים אהבת השם ורוח השם גורדון רשמו רצף ניצחונות מרשים במסגרת תחרות של ארגון UTMA שנערכה בליטא. השניים שילבו יכולת מקצועית גבוהה עם מפגן עוצמתי של זהות יהודית וגאווה ישראלית.

את הקרבות פתח רוח השם גורדון בקרב נגד היריב הטורקי, חוסיין דולו. הקרב התפתח לדרמה גדולה עבור הקהל המקומי. למרות פתיחה חזקה מאוד של גורדון, היריב הטורקי הצליח להטיח אותו למזרן פעמיים, מה שהוביל לשתי ספירות של השופט.

עם זאת, בזכות הדומיננטיות שהפגין בשאר שלבי הקרב והפתיחה המוחצת, החליטו השופטים להעניק ללוחם הישראלי את הניצחון בנקודות.

היריב הטורקי התקשה לקבל את ההחלטה והפגין חוסר ספורטיביות בזירה לאחר ההכרזה, אך הדבר לא העיב על השמחה בצד הישראלי.

הניצחון הנוכחי מהווה "תיקון" עבור גורדון. בתחרות אחרת שנערכה לפני כחודש, נאסר עליו לעלות לזירה עם דגל ישראל, אולם הפעם בליטא הוא לא ויתר. גורדון עלה לזירה כשהוא עטוף בציצית, כיפה לראשו ודגל ישראל מונף בגאווה מאחוריו.

מעבר להיבט הספורטיבי, גורדון בחר לנצל את הבמה כדי להעביר מסר לאומי וערכי. במהלך הטקסים בזירה קיים הומאז' מרגש לחלל צה"ל שנפל בקרב אסף חממי, ובנאום הניצחון שלו הקדיש את ההישג ללוחמי צה"ל הפועלים בחזיתות השונות, "הניצחון הזה מוקדש לכל הלוחמים הגיבורים שלנו, עם ישראל חי. אתם נלחמים בשדה הקרב, ואנחנו בזירה".

לאחר מכן, עלה לזירה אהבת השם גורדון, כשהוא נחוש לא להשאיר את ההכרעה בידי השופטים. לאחר סאגה מורכבת שקדמה לקרב - בה יריבו התאילנדי המקורי נסוג מהתמודדות בטענה ל"בעיות ויזה" - שנתפסו כחשש מהתמודדות מול ישראלי - התייצב מולו הספרדי אנדרס ואסקס.

הקרב החל ברגע של מתח כשהישראלי מצא את עצמו על הרצפה בתחילה, אך מאותו רגע הכל התהפך. אהבת השם דחף קדימה בבליץ של בעיטות ומרפקים שהיממו את ואסקס.

מכה מדויקת לכבד עשתה את הנזק הסופי וגמרה את הקרב בנוקאאוט מוחץ כבר בסיבוב הראשון, לאחר 3 דקות בלבד.

גם אהבת השם בחר להקדיש את הניצחון לחיילי צה"ל, כשאמר בסיום הקרב: "אני רוצה להקדיש את הקרב הזה למדינה שלי וללוחמים שנלחמים על המדינה שלנו. אני רק רוצה לעשות טוב, להיות אדם טוב. תהיו טובים תהיו חממי", כאשר משפט הסיום מזוהה עם אל"ם אסף חממי הי"ד שנרצח בטבח השבעה באוקטובר.