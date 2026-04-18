הפעם האחרונה בה נועלת טבלת ליגת העל בכדורגל, מכבי בני ריינה ניצחה, הייתה לפני שלושה חודשים כאשר גברה בחוץ על הפועל חיפה בתוצאה 1:0. מאז, כבשה ריינה רק שער אחד בשבעה משחקים, כולל אחד בגביע ובמאזנה מאז יש לה תיקו מאופס בטדי מול הפועל ירושלים ועוד שישה הפסדים.

הערב (מוצאי שבת) פגשה ריינה שוב את הפועל חיפה, שוב בחוץ באצטדיון סמי עופר שבחיפה ושוב ניצחה כשהפעם היא כובשת לא פחות משלושה שערים.

היה זה במשחק שפתח את הפלייאוף התחתון של ליגת העל בכדורגל לעונת 2025/26, כאשר ריינה נועלת הטבלה הפכה פיגור מול הפועל חיפה לניצחון חשוב שמקרב אותה מרחק 6 נקודות בלבד מחוף מבטחים למרות הכל.

הפועל חיפה עלתה ראשונה ליתרון משער של אלון תורג'מן וגם לאחר שיוויון של דמשקאן, לא התייאשה וחזרה ליתרון לאחר 3 דקות בלבד.

דמשקאן השווה בשנית ועוד לפני הירידה להפסקת המחצית השלימה ריינה מהפך עם בישול של דמשקאן. ניסיונותיה של הפועל חיפה להשוות הפעם היא, עלו בתוהו.

ריינה מנצחת לראשונה מזה שלושה חודשים ומצמקת את הפער מחוף מבטחים. האם זה יספיק?

מלבד הפועל חיפה שמסתבכת בתחתית הטבלה בעקבות ההפסד הזה, גם אשדוד מסתבכת כשהפסידה למכבי נתניה בתוצאה 1:2 ואילו עירוני טבריה לה הורידו נקודות בבית הדין בעקבות פרשת חוזים כפולים, עדיין מתחת לקו האדום אחרי עוד תיקו מאופס ללא שערים, הפעם מול בני סכנין. הפלייאוף התחתון של ליגת העל בכדורגל נפתח בהפתעה.