רק קבוצה אחת לא הפסידה העונה להפועל באר שבע במסגרת העונה הסדירה. הייתה זו הפועל פתח תקווה שפעמיים סיימה עם מוליכת הטבלה מבאר שבע בתיקו 1:1, במה שאף סייע ליריבות לצמרת להלחיץ את באר שבע.

הערב (מוצאי שבת) פתחה באר שבע את הפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל ברגל ימין, עם ניצחון קליל על אותה פתח תקווה בתוצאה 0:3 - ניצחון שמשאיר אותה מחזור משחקים נוסף במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל ומעלה את הפער באופן זמני ל-5 נקודות מבית"ר שבמקום השני.

באר שבע, הקבוצה היחידה ללא הפסד ביתי העונה שכובשת הכי הרבה שערים העונה במחצית הראשונה, עשתה זאת גם הערב כשעלתה ליתרון בדקה ה-29 מטעות של שוער פתח תקווה ובדקה ה-40 הכפיל לופס את התוצאה.

פתח תקווה שניצחונה האחרון בבאר שבע היה ב-2012, באצטדיון ווסרמיל הישן, לא הצליחה אפילו לצמק את התוצאה כאשר כבר בפתיחת המחצית השניה ספגה את השער השלישי בפנדל.

זה נגמר עם 0:3 קליל וחד למוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל שמנצחת לראשונה בבית אחרי שני משחקי תיקו רצופים ופותחת את הפלייאוף העליון ברגל ימין.