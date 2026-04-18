שורדת השבי אמילי דמארי שיתפה את עוקביה ב"מסע נקמה" קטן אך מספק שביצעה באחד המחבלים שהחזיקו בה ובחברתה, רומי גונן.

דמארי מספרת על רגע של מתח שיא בתוך החדר בו הוחזקו. "היה מקרה שאחד המחבלים הגיע ודחף את רומי", היא משחזרת. "ברגע שהוא דחף את רומי אני השתבשתי לחלוטין. דחפתי אותו בחזרה, התחילו דחיפות והתחלתי לצעוק, ריב ממש רציני. נשארנו אחר כך לבד בחדר, עצבניות".

התחושה הקשה והעצבים בעקבות הפגיעה בחברתה לא נתנו לה מנוח, והיא חיפשה דרך לפרוק את הכעס ולגרום למחבל "לשלם" על מעשיו בדרכה שלה.

היא הבחינה כי לחטופים הייתה נגישות לאותו כיור שבו השתמשו המחבלים, ושם הונחו מברשות השיניים שלהם. "משום מה הם לא חשבו שמישהו ינקום בהם דרך זה", היא מספרת בחיוך.

"פשוט לקחתי את מברשת שיניים שלו וסליחה על השיתוף המגעיל, את כל הליחה שלי ואת כל הרוק שלי פשוט. חיכיתי לערב, לרגע שהוא יתחיל לצחצח. הוא מצחצח בצורה הכי מגעילה בעולם, עם רעש דוחה כזה".

לאחר שהמחבל סיים את פעולת הצחצוח, מבלי שידע מה עבר על המברשת שלו, אמילי ניגשה לרומי גונן ושיתפה אותה בסוד. "אמרתי לה: 'את שומעת? ירקתי לו את החיים על המברשת'. היינו מבסוטות, מאה ממאה".

היא חתמה את דבריה במסר ישיר למחבל, בתקווה שהדברים יגיעו אליו: "תיהנו מהסיפור, תפיצו. ככה בדרכי שלי 'קרעתי' קצת את המחבלים בלי שהם יודעים. אולי זה יגיע אליו היום, והוא ידע שהוא צחצח עד היום עם כל הליחה המגעילה שלי".