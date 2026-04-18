חודשיים עברו מאז שיחקו בישראל קבוצות ליגת העל בכדורסל במסגרת ליגת ווינר סל.

הערב (מוצאי שבת) חזרה הליגה עם משחק צמרת מרתק אך כזה שהוכרע בשלבים מוקדמים.

היה זה כאשר הפועל ירושלים שנחלה אכזבה וכישלון במסגרת האירופית כשהודחה בבושת פנים ברבע גמר היורוקאפ, אירחה את בני הרצליה שעד לפגרת הליגה הכפויה בשל מבצע "שאגת הארי" הייתה לאחת הקבוצות הלוהטות של הליגה עם רצף של 8 ניצחונות.

למרות ששתיהן לא קיימו משחק רשמי במשך זמן רב ולמרות שירושלים הופיעה למשחק בסגל חסר כאשר שני שחקנים זרים לא שבו לישראל עם הקבוצה מחשש ורשימת פצועים ארוכה, זו התעלתה על הרצליה כשלמעשה לא פיגרה מולה בשום שלב במשחק ובשיאו עמד ההפרש ביניהן הערב כבר על 22 נקודות.

הרצליה שחסרה בעצמה לא פחות מחמישה שחקנים מובילים שחלקם עזבו ולא יחזרו בשל המלחמה, לא הצליחה לחזור לקצב ולכושר שאיפיין אותה לכל אורך העונה עד לפגרה הכפויה, ועם ההפסד הגבוה הערב בירושלים, היא עשויה לשלם על כך ביוקר כשלירושלמים יש יתרון עליהם במידה שיסיימו את העונה הסדירה באותו מאזן.

הפועל ירושלים מנצחת בסיום בתוצאה 81:102 במה שממשיך את הרצף הטוב שלה מלפני הפגרה, כשהיא כעת עם חמישה ניצחונות ליגה רצופים.