אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הגיש תביעה בגין לשון הרע נגד הסאטיריקן אמיר שפרלינג ופעילת המחאה שקמה ברסלר לבית משפט השלום בירושלים.

התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד אוריאל ניזרי ועומדת על סך של 200,000 ש"ח, עוסקת בפרסומים ברשת X שלטענתו הציגו אותו כמי שנמנע משירות מילואים ושהיה בחו"ל במהלך המלחמה בעודו בישראל.

על פי כתב התביעה, שפרלינג, פעיל במפלגת "הדמוקרטים" ובעבר כותב ב"ארץ נהדרת", פרסם פוסט שבו נכתב בין היתר, "אבנר? מילואים זה כנראה קונספט השמור לפשוטי העם שאין להם קשרים במקומות הנכונים".

נתניהו טוען כי הדברים אינם נכונים, שכן באותה עת שירת בפועל בשירות מילואים.

יום לאחר מכן פרסמה ברסלר פוסט ובו נכתב ביחס לילדי ראש הממשלה כי "הילדים שלו ואישתו בחו"ל". נתניהו טוען בתביעתו כי הפרסום אינו נכון מאחר ושהה באותה עת בישראל.

עוד נחשף בכתב התביעה כי לאחר משלוח מכתב התראה, פרסם שפרלינג כי "מבדיקה שערכתי ייתכן והפוסט עושה עוול לאבנר נתניהו שיתכן וכן עושה מילואים כרגע. אני מתנצל וחוזר בי מהדברים לגביו". נתניהו טוען כי מדובר בפרסום שאינו מתקן את הנזק אלא מטיל ספק נוסף בעובדות.

מנגד, בתשובת בא כוחו של שפרלינג נטען כי מדובר בפרסום בעל אופי סטירי אשר התבסס על "מידע פומבי שעמד לנגד עיני הציבור". הוא הוסיף כי קורא סביר של חשבון X של מרשי יודע כי מדובר בפלטפורמה סטירית-ביקורתית, ולא יפרש פרסום בסגנונו המוכר כהצהרת עובדה בדוקה".